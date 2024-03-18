İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu: 'Biz varken HDP'nin oturma imkanı olmadı'

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, "Biz varken o masaya eski adıyla HDP, bugünkü adıyla DEM'in oturma imkan ve ihtimali olmadı. Biz ayrıldık, şimdi 'kent uzlaşısı' adı altında 20-25 DEM'li belediye meclis üyesi meclise giriyor. Muhtemelen İBB'de grup kuracaklar." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Çekmeköy'de ziyaretlerde bulunan Kavuncu, partisinin seçim standının bulunduğu alana geldi. Diğer parti stantlarına da uğrayan Kavuncu, vatandaşlarla sohbet etti.

Ardından Çekmeköy'deki bir mobilya fabrikasına giden Kavuncu, çalışanlardan oy istedi.

Kavuncu, herkesin seçim yarışının iki parti arasında olduğunu söylediğini belirterek, "Biz öyle olmadığını, en az onlar kadar iddialı olduğumuzu, Türkiye'yi bu iki parti arasına sıkıştırmanın Türkiye'ye hiçbir hayır getirmediğini, aksine yeni alternatiflerin bu iki partinin de kendilerine çekidüzen vermesi, milletin menfaatine adımların atılması için bizlerin de güçlü, kuvvetli ve iddialı bir şekilde kendisini seçmenin önüne koyması gerektiğini düşündük." diye konuştu.

İstanbul'un en ciddi probleminin deprem olduğunu vurgulayan Kavuncu, 1999 depreminden sonra kentte hiçbir mesafe alınamadığını söyledi.

Kavuncu, deprem problemini çözeceklerini, tek gündemlerinin bu olacağını dile getirdi.

Ulaşım ve sosyal belediyecilik problemlerine de değinen Kavuncu, "Sizden ricam, oy vereceğiniz kişide bu işi çözebilme kapasitesi var mı, yok mu ona bakın. Gelecekte cumhurbaşkanı olma gibi bir iddiam yok. İstanbul'dan başka hiçbir odağım olmayacak. İyi bir iş adamıydım, sanayiciydim. İyi bir yönetici olduğumu düşünüyorum. İstanbul'un iyi bir yöneticiye ihtiyacı var." dedi.

Milli, manevi değerlerle kavga etmediklerini kaydeden Kavuncu, şöyle devam etti:

"Biz varken o masaya eski adıyla HDP, bugünkü adıyla DEM'in oturma imkan ve ihtimali olmadı. Biz ayrıldık, şimdi 'kent uzlaşısı' adı altında 20-25 DEM'li belediye meclis üyesi meclise giriyor. Muhtemelen İBB'de grup kuracaklar. Hukuki haklarıdır, siyaseten de demokratik haklarıdır ama bizim siyaseten koymuş olduğumuz şerh var. 'Terörle arasına mesafe koyamayan, terörü lanetlemeyen hiçbir yapıyla bir araya gelmeyiz, gelmek istemiyoruz' demiştik."

Çekmeköy Müteahhitler ve İş İnsanları Derneğini de ziyaret eden Kavuncu, iş insanlarının sorunlarını dinledi.

Kavuncu'ya, partisinin Çekmeköy Belediye Başkan adayı Özgür Güneş Öçalan eşlik etti.