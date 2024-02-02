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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Ataşehir'de Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, Ataşehir'de seçim çalışmalarına devam etti. Kavuncu, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulunduklarını ve muhtarların görev tanımının yeniden yapılması gerektiğini belirtti.

İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, yerel seçim çalışmalarına Ataşehir'de devam etti.

Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde cuma namazını kılan Kavuncu daha sonra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Şükrü Kuleyin ve Burak Akburak, İYİ Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı Ali Coşkun ile Yeni Çamlıca Mahallesi Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Kavuncu, bugünkü seçim çalışmalarına İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret ederek başladıklarını belirterek, "Sayın Valimizi kampanya çalışmalarımız konusunda bilgilendirdik, kampanya sürecinde gerek güvenlik olsun, gerek sandık güvenliği konusunda valilikçe yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi alışverişinde bulunduk." dedi.

Ataşehir'de muhtarlarla bir araya geldiği programa da değinen Kavuncu, muhtarların son 6 yıldır benzer konularda şikayetleri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Muhtarların görev tanımının tekrar yapılması lazım. Dijitalleşen dünyada, nüfusların arttığı mahallelerde, özellikle Ataşehir gibi site yaşamının yaygınlaştığı, site yönetim kurullarının oluştuğu, sitede yönetim kurulu başkanlarının olduğu, aidat meselelerinin ayyuka çıktığı alanlarda muhtarların işlev ve fonksiyonunun yeniden tanımlanması ama muhakkak muhafaza edilmesi lazım. Çünkü muhtarlık kavramı Türk milletine, medeniyetine ait, kültürümüzün bir parçasıdır."

Kaynak: AA / Güncel

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