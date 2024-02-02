İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Ataşehir'de Gençlerle Buluştu

İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, Ataşehir'de gençlerle bir araya geldi.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Ataşehir'de ziyaretlerde bulunan Kavuncu, İçerenköy Mahallesi'ndeki bir kitabevinin kafe bölümünde gençlerle buluştu.

Çoğunluğu lise ve üniversitesi öğrencisi olan, ders çalışmak için orada bulunan gençlere kahve ikram eden Kavuncu, gençlerin belediye başkanlığı ve seçimlere ilişkin sorularını yanıtladı.

Kavuncu ve kendisine eşlik eden İYİ Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı Ali Coşkun, gençlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.