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İYİ Parti İlçe Başkanı'na silahlı saldırıda 2 şüpheli gözaltına alındı

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Antalya'da eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'in evinin önünde gerçekleşen silahlı saldırının planlayıcısı ve azmettiricisi olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

ANTALYA'da eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'in evinin önünde silahlı saldırıda yaralandığı olayın planlayıcısı ve azmettiricisi olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, 31 Ocak'ta Side Mahallesi'ndeki evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında yaralandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) timleri tarafından 14 saatlik çalışma sonucunda olayda kullanılan araç tespit edildi. Yapılan operasyonda araç sürücüsü ve silahı kullanan tetikçi yakalandı. Soruşturma sonucunda 2 şüpheli de adli makamlarca tutuklanarak Manavgat Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'na götürüldü.

JASAT timlerince yapılan çalışma sonrası olayın planlayıcısı ve azmettiricisi olduğu değerlendirilen 2 şüpheli daha tespit edildi. İkametlerinde yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

Soruşturma Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Side Mahallesi İYİ Parti Manavgat Antalya Güvenlik Suç Politika Güncel Haberler

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