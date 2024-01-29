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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Santa Maria Kilisesi'ne ziyarette bulundu

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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, silahlı saldırı sonrasında İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne gelerek saldırıyı kınadı ve suçluların bulunmasını arzu etti.

GAYE ŞEYMA CAN

İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, silahlı saldırı sonrasında İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne geldi. Kavuncu, "Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Ülkemizde barışa, huzura yapılan tüm saldırıları lanetliyoruz. Suçluların bir an önce bulunmasını, faillerin karanlıkta kalmaması için netleşmesini arzu ediyoruz. İtalyan cemaatinin kendi ibadetlerini yerine getirmek için yapmış oldukları bu törene saldırı ülkemizin barışı ve huzuruna bir kasttır" dedi.

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini sırasında maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların hedefi olan bir kişi yaşamını yitirdi.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, saldırının yaşandığı kiliseye ziyarete geldi. Kavuncu, burada şu açıklamayı yaptı:

"Seçim çalışmaları kapsamında Beşiktaş ilçemizdeydik. Saldırı haberini aldık, detaylı bilgi almaya çalıştık. Programımızı da erken bitirdik ki olay yerine gelelim ve öncelikle saldırıya uğrayan vatandaşlarımıza başsağlığı dileyelim. Şu anda emniyet mensupları bir çalışma yürütüyor. Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Ülkemizde barışa, huzura yapılan tüm saldırıları lanetliyoruz. Suçluların bir an önce bulunmasını, faillerin karanlıkta kalmaması için netleşmesini arzu ediyoruz. İtalyan cemaatinin kendi ibadetlerini yerine getirmek için yapmış oldukları bu törene saldırı ülkemizin barışı ve huzuruna bir kasttır. Özellikle seçim zamanında bu tür saldırılar tehlikelidir ve bunları milletçe lanetlememiz birlik ve beraberliğimize sahip çıkmamız lazım."

Kaynak: ANKA / Güncel

Buğra Kavuncu İYİ Parti İstanbul Sarıyer Güncel Haberler

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