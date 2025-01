İyi Parti Grup Toplantısı... Dervişoğlu: "Teröriste El Uzatanlara, Pazarlığa Kalkışanlara, Medet Umanlara El Vermeyeceğiz"

(TBMM) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Muhtaç olduğu kudreti bebek katillerinin elindeki kandan alanlara izin vermeyeceğiz. Türk milletini güvensiz, yasasız ve devletsiz bırakmaya cüret edenlere asla ve kat'a yol vermeyeceğiz. Bir haneden sultasının elinden çekip kurtardığımız Türk egemenliğini her kim olursa olsun, hiçbir yeni aileye ve tek adama esir vermeyeceğiz. Teröriste el uzatanlara, teröriste pazarlığa kalkışanlara, teröristten medet umanlara, teröristle yürüttüğü kirli pazarlıkları kargaların güzel sesi diye yutturanlara, el vermeyeceğiz" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı 13. ölüm yıl dönümü nedeniyle anarak konuşmasına başlayan Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk'ünün onurlu mücadelesini verirken birileri meydan meydan, kanal kanal gezerek AB hayalleri satıyordu. Türkiye'nin asırlık Kıbrıs davasını dahi kolaylıkla pazarlık malı haline getirebileceklerini gösteriyorlardı. Ortada yine bugünkü sözde barış sahtekarları vardı. Yani sözde demokrasi ve AB bezirganları vardı. Çok bilmiş, zihni kirli satılık kalemler, Denktaş'ı statükoculukla itham ediyor, 'çözüm karşıtlığıyla' suçluyorlardı. 80 yaşındaki Denktaş ise Annan Planı'na, yani Kıbrıs'ı Türksüzleştirme projesine tek başına itiraz ederken, Kıbrıs Türklüğünü müdafaa ve muhafaza etmek için direnirken yanında ise yine bizler vardık.

2001 yılında yabancı masalarda kurdukları ortaklıklarla gömleklerini değiştirdikleri günlerde fikren, zihnen ve ebediyen utanma duygularını askıya almışlardı. Bugünkü hoyratlıkları ve cüretkarlıkları işte o zamandan gelmektedir. İnsan bir kere bir kutsalı pazarlığına malzeme etmeyegörsün. O andan sonra gerisi kolaydır. Bunlar miting meydanlarında milli ve manevi değerlerimizi sömürmekten kaçınmayanlardır. Dini siyasi malzeme yapmaktan bile çekinmeyenlerdir. Şehit tabutunu kürsü yaparak, cenazede propaganda yapan yine bunlardır. Katil terörist başını Meclis'e getirme cüretini, milletten esirgedikleri umudu, o katile bir hak olarak vermeyi düşünen ve bunu da devlet aklı kaplamasıyla dolaşıma sokan elbette yine bu iktidar ve ortaklarıdır."

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin 2009 yılında hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen davanın dün zaman aşımına uğramasına tepki gösteren Dervişoğlu, iktidarın adalet politikasını şu sözlerle eleştirdi:

"Başladıkları her işi yarım bırakıyor, ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Milletimizin ne maddi ne de manevi çıkarına dair hiçbir meseleyi tamamlamışlıkları yoktur. Adaletten bahsedilmesi bile artık onlar için yük haline gelmiştir. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasının kesinleşmemesi, zaman aşımına uğraması da buna dahildir. Zaman aşımı diye bir şey yoktur. Faili meçhul diye bir şey yoktur. Zamanla aşındırılmak istenen, failleri meçhul bırakılmak istenen davalar vardır. Gazetecileri tutuklamak ve yargılamak için adeta pusuda bekleyen, henüz 15 yaşındaki çocukları 24 saat içerisinde hakim karşısına çıkartabilen bu yargı düzeninde zaman ve meçhul kavramları yoktur. İşine gelenler ve gelmeyenler vardır. Ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatıyla ilgili davanın zaman aşımına uğramasına cevaz verenler, belli ki failleri meçhul kılmak isteyenlerdir ve hiçbiri aslında meçhul değildir, suçlular milletin malumudur. Gün gelecek her şey gün yüzüne çıkacaktır."

"22 yıldır iktidardalar ve son 7 yılın kesintisiz tamamı ekonomik krizle geçmiştir"

Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aylardır ekonominin E'sini ağızlarına alamıyorlar, sadece zam var ağızlarında. O da maaş zammı değil; vergi zammı, yol, köprü zammı. Sahte zafer nutuklarını bu yüzden atıp duruyorlar. Kader deyip geç, şükredip yaşa diyorlar. Hakikatse ortada durmaktadır. Bu hepimizin hakikatidir. Senin hakikatindir. Pazarda başın eğik, çocuğuna karşı başın eğik; ev sahibine mahcup, vergi memuruna öfkelisin. Çünkü 7 yıldır süren değil, sürdürülen bir ekonomik cenderenin içindesin. Bunlar, 22 yıldır iktidardalar ve son 7 yılın kesintisiz tamamı ekonomik krizle geçmiştir. Her zamda fakirleştin, her zamda daha da mahcup oldun. Mahcup oldukça, muhtaç olmanı istediler. Sadaka çarklarını senin üzerinden döndürmek istediler. Bu 7 yıllık cenderenin amacı seni köleleştirmek. Bir faniyi bu milletin başına ölene kadar bela etmektir.

"Geçiş garantili köprülerine peşin ödeme yapan devletin sana yüzde 15 zammı esirgediğini görüyorsun"

İlan ilan gezip, ev bulamıyorsan, ev almayı hayal dahi edemiyorsan bütün bunların sorumlusu iktidardır. Oysa biliyorsun ki paran olsa, en güzel evde oturacaktın. Fakat karşında birileri alıyor, hem de 3'er tane, 5'er tane alıyorsa. Senin barınma hakkın elinden alınmıştır. Bunun da bir müsebbibi vardır. İşte onlar sana, yol yaptık, köprü yaptık diye tantana yapanlardır. Yıl sonu gelirken, acaba biraz yüzümüz güler mi diye bekliyorsun; memursun, işçisin, emeklisin, işsizsin… Bel bağladığın bir kuru maaşın, bir umudun zamlı maaşın. Bakıyorsun ki senin hakkını savunacak diye beklediklerin el pençe divan, 'aman efendim' diyorlar. Harcına, yoluna, vergisine yüzde 44 zam yapan devletin, geçiş garantili köprülerine peşin ödeme yapan devletin sana yüzde 15 zammı esirgediğini görüyorsun. Çünkü senin olanı, senden esirgeyen, kaşıkla verdiğini kepçeyle alan bir de bunun için senden el öpmeni bekleyen, kendini Allah bir, ben iki diye gören bir organize kötülük şebekesi vardır. Ve onlar senden bir de 3 çocuk yapmanı bekleyip, sana bir de akıl verenlerdir. En az üç tane yapacaksın ki, bir tanesi ekmek parası uğruna bir kodamanın inşaatında düşüp ölebilsin, bir tanesi onun bunun pençesine düşüp robota dönebilsin, bir tanesi de alın terinin peşinde, umutsuz, işsiz, mutsuz sürünerek yaşasın. İşte onlar seni insan yerine koymayanlardır.

Bundan gayrısına aldırış etmez Erdoğan çünkü o, büyük oyunların adamı, büyük lafların ustasıdır. Onun derdi, derd-i iktidarı, makam-ı iktidarıdır. Ha bir sayı eksilmiştir okuduğu kağıtlardan, ha bir genç ölmüştür, açlıktan, hastalıktan, umutsuzluktan. Şehidin bile kelle olduğu zihinlerde, bir gencin intiharının ne önemi var? Elinde hamili kart olmayan, anası, babası, dayısı amcası iktidar koalisyonuna üye olmayan biri mülakattan elendiyse? Çünkü kulu olmayanların, hakkı yoktur onun gözünde. Ve el sallar Erdoğan, kalabalıklara. Binlerce koruma, onlarca araç arasından. Uzaktan sever necip milletini. İyidir Erdoğan, tam bir el iyisidir. Ve önüne konulan metnin rakamlarına bakar, aynen okur, iki gün önce okuduğu gibi: '2001 yılında toplam doğurganlık hızımız 2,38 iken; Bugün 1,51'e düşmüştür.' Bak sen şu işe, nasıl da böyle bir felakete sürüklemişlerdir Türkiye'yi… Bunu ancak dış güçler yapabilir yahut bunlar eski Türkiye'nin, eski düzenlerin, eski hükumetlerin işleridir.

"Vakıf dolandırıcılarının doluştuğu bu iktidar koalisyonunun sahip olduğu yüksek ahlak, yaşadığımız bu ahlaksızlık enflasyonunun sebebidir"

Televizyonlarda içkiyi sigarayı buzlarlar. Onlar, ahlakı bitirmek isteyenlerdir. Diziler, internet ve medya, hepsi ahlak düşmanlarıdır. Tecavüzcülerin, sapıkların, katillerin kollanmasında, sosyal medyada afili fotoğraflar çektirmelerinde, şartlı-şartsız salıverilmesinde ise hiçbir ahlaksızlık yoktur. Uyuşturucunun artık ilkokul önlerinde satılması da bir ahlak meselesi değildir. 1 liralık kanser ilacını, 111 liraya satan sistem de ahlaksızlık üretmemektedir. Bu Erdoğan için olsa olsa ticarettir. Kendi sözleridir: 'Ben tüccarım, iyi pazarlık yaparım.' Bu yüzden Kızılay'ın başına getirdiği adamın depremde çadır satması, asla bir ahlaksızlık olarak addedilemez. Atadığı bakanın kendi bakanlığına dezenfektan satması da öyle. Okullara sabun koymaktan aciz bakanının, ne idiği belirsiz vakıfları okullara sokmasına itiraz edenlere de laiklik, sivil toplum ve tarih dersi vermeye kalkışması da bu yüksek imanlılar için niçin bir ahlak sorunu olsun ki?

'Bebek katillerine niçin ve nasıl müsamaha gösterdiniz' diye sorduğumuzda, bebek katilini Meclis'e konuşma yapmak üzere çağırarak cevap vermeleri de aynı ahlakın, imanın ve vicdanın bir yansımasıdır. Elbette bununla kalmaz Erdoğan'ın ahlak davası; çiftçinin, esnafın, küçük üreticinin nefes alması için kurulan bankaların kaynaklarıyla, yani senin benim paramla bir holding sahibine kendi borazanlığını yapsın diye yüz milyonlarca dolar kredi verdirten, sonra bu krediyi geri ödetmeyen o yüzsüzlük de kamu bankalarını yüz milyonlarca dolar zarara sokan da bu ahlak davasıdır. Vakıf dolandırıcılarının, altın kaçakçılarının doluştuğu bu iktidar koalisyonunun sahip olduğu yüksek ahlak, yaşadığımız bu ahlaksızlık enflasyonunun sebebidir. Ekranlarda okudukları fetih sureleri de aslında hepimizin rızkı ve refahına okudukları fatihalardır.

"İktidar yollarına paspas ettikleri senin bayrağın, senin vatanın, senin milli kimliğin"

22 yılın sonunda tam manasıyla zıvanadan çıkmışlardır. Artık hiçbir had ve hudutları kalmamıştır ve her konuştuklarında ağızlarından dökülen kelimeler bize göstermektedir ki suçlarının telaşı içindedirler. Bu suç telaşıyla bastıkları düğmelerin ne olduğunu bilmez, bilseler de umursayacak eşiği çoktan geçmiş durumdadırlar. Çünkü bilmektedirler ki dururlarsa düşeceklerdir. Krallıklarının çırılçıplak yalanlarla örülü olduğu anlaşılırsa yıkılacaklardır. Bu ses, bu bağırış, bu temaşa bundandır. Bu mücadele, sana bana, hepimize düşmektedir: Haftalardır tekrarladığımız acı gerçek, artık burnumuzun dibindedir. İktidar yollarına paspas ettikleri senin bayrağın, senin vatanın, senin milli kimliğindir. Anayasan, ekonomin, evlatlarının geleceğidir. Eğer ekranlarda, gazetelerde, yandaş medyalarında 'büyük' lafını görürsen işte o an anla ki 'küçüleceksin' demiştim. Türk Milleti küçülecek, Türkiye küçülecek, şeref ve namus bildiğin her şey küçülecek, diye belirtmiştim. Çünkü küçük adamlar, büyük değerleri çiğneyerek büyürler. Bu yolda da küçültemeyecekleri hiçbir şey yoktur.

"Kimse bu katilin silah bırakma çağrısını yaptığında, bunun bir af süreci gerektirdiğinin farkına varmaz diyorlar"

Terörle mücadeleyi, terörle mücadele eden askeri, polisi kale bile almadan 'barış' diye bir laf dolaştırıyorlar. Bu kelimeyi onlara sarf ettiren suflör bile hallerine gülüyordur. 'Kim kiminle savaşmıştır da şimdi barış yapılmaktadır' diye kimse anlamıyor sanıyorlar. Ama ben anlıyorum, Türk milleti de anlamaktadır. Suriye'nin petrolünün yüzde 70'ini elinde bulunduran PKK'nın ikiz kardeşi PYD denilen yapı, 11 yıldır kendisini adım adım, göz göre göre devletleştirirken susan bu iktidar, şimdi 'bir gece ansızın gelebiliriz' diye naralar atıyor. Çünkü Türk milleti başını kaldırıp da bize bunların hesabını sormaz zannediyorlar. Çünkü kimse 11 yıldır tüm gücünü Suriye'ye yığmış PKK'nın Suriye'de istediklerinin çok ötesinde güce ve meşruiyete kavuşturulmuş PYD sayesinde ne karşılığında silah bırakacağının hesabını sormaz zannediyorlar. Ama ben soracağım, Türk milleti de soracaktır.

40 yılda, 50 bin kişinin katili olan PKK'nın ve elebaşı bebek katilinin adının Meclis kürsülerinde, devlet dairelerinde kolayca zikredilebilmesini, bununla da kalmayarak ona 'beyefendi' diyebilen milletvekilleri türer hale geldiğini nasılsa kimse dert etmez diyorlar. Ama ben dert ediyorum, Türk milleti de dert edinmektedir. Kimse bu katilin silah bırakma çağrısını yaptığında, bunun bir af süreci gerektirdiğinin farkına varmaz diyorlar. Kimsenin Öcalan canisine ya da içerideki 5 bin kişilik katil sürüsüne çıkartılacak affın bir genel affa evrileceğine, bu genel afla birlikte, hasbelkader bu başıbozuk adalet sistemine takılan ne kadar cani, sapık ve katil varsa çıkacağını sorgulayacağına inanmıyorlar. Tam böyle bir zihni ve vicdani kaos sürecinde bu çıkacaklara millet ve devlet düşmanı FETÖ üyelerinin de ekleneceğinin hesabını kimse bizden sormaz diyorlar. Olur da bir af olur Sinan Ateş'in katillerini serbest bırakırız, bunu da millet fark etmez diyorlar. Ama ben soruyorum, Türk de milleti soracaktır.

Aylarca Muğla kıyılarında gezen Yunan hücumbotlarına gık çıkartamayanlar, Trakya'da kapatılan Türk okullarını ağızlarına bile alamayanlar, Kıbrıs'ta aylardır olan bitene gözleri kapalı olanlar, Kıbrıs'ı kumar ve kara para dışında bir mesele olarak görmeyenler, işlerine geldiğinde 'mavi vatan', gelmediğinde 'yok mu arttıran demeyi' diplomasi zannedenlerle ortaklık yapanlar, şimdi de 12 adadan bahsediyorlar. O kadar uçuklar ve şirazeden çıkmışlar ki artık Lozan düşmanlarıyla da aynı hizaya geldiklerinin idrakına varamıyorlar. Karar veremiyorum, bu bir komedi midir, yoksa bir trajedi midir? Ama kendisini Büyük Türk milletinin mensubu bilen, bu bayrak altında anayasaya bağlı cumhuriyet devleti içerisinde birlikte yaşama iradesini ve arzusunu hiçbir zaman yitirmeyen biz asıl çoğunluk için bu yaşananların kabus olduğu kesindir.

"Ulus devleti ve üniter yapısıyla, anayasasını, kuruluş ilke ve amaçlarını yok etmek yeni ortakları teröristbaşıdır"

İlk 7 yıllarına sözde derin demokrasi ve sözde AB masallarıyla başladılar. Bunlar, kurbağa yerine koydukları Türk milletini, kazana ve suya alıştırdıkları ilk yıllardı. İkinci 7 yıllarına ise 'açılım tiyatrosu' ile başladılar. Kumpaslarla ordumuzu by-pass etmeye giriştiler. Ortakları FETÖ ile giriştikleri kayıkçı kavgasının bedelini millete ödettiler, FETÖ'nün tüm ajandasını ise satır satır hayata geçirdiler. Devleti, onu ele geçirmek için çökerttiler, tüm kurumları acze düşürdüler. Bu yolla da saray rejiminin temellerini attılar. Nice cambazlar nice iplerde oynarken, OHAL yasalarını bize hal diye yutturdular, Türkiye nüfusunu yok etme planlarında adım adım ilerlediler. Üçüncü 7 yılları ise Cumhuriyeti her şeyiyle yok etmek aşamasıdır. Ulus devleti ve üniter yapısıyla, anayasasını, kuruluş ilke ve amaçlarını yok etmek aşamasıdır. Teröristbaşı ise bu yoldaki yeni ortaklarıdır. Düşük çözünürlüklü fotoğraf ayan beyan görülmektedir. Bu fotoğrafta siyasal istismarcılar, teslimiyetçiler, domuz bağcılar, taşeron çeteler ve paralı katiller, saray müteahhitleri, rant ve faizciler ve elbette terör elebaşısı vardır. İşte Türk milletini korkutarak, kandırarak, yoksul ve yoksun bırakarak razı edebileceklerini düşündükleri, 'Türkiye Yüzyılının' fotoğrafı budur, Türk milletinin başına bela etmek istedikleri kayyum düzeninin yeni muteberleri bunlardır.

"İsimsiz ve cisimsiz bir kişi, o daha kundaktayken başkanlığını yaptığım Ülkü Ocakları adına beni fütursuzca tehdit ediyor"

Şehit aileleri susmaları için tehdit ediliyor. Aylardır, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diye yemin etmiş genç subaylar ordudan atılmak üzere soruşturuluyor. Terörist diye belediyesine kayyum atanan, hakkında terör örgütü üyeliğinden soruşturma açılan belediye başkanı, İmralı postacısı olarak, ağam paşam diye ağırlanıyor. İsimsiz ve cisimsiz bir kişi, o daha kundaktayken başkanlığını yaptığım Ülkü Ocakları adına beni ve bu ihanet planına itiraz eden tüm milliyetçileri, fütursuzca tehdit ediyor. Bu da yetmiyor, iki kare fotoğrafla siyasetçi kisvesine büründürülen mafya bozuntuları sosyal medya üzerinden ahkam keserek ve tertemiz pınar suyuna lağım gibi karışarak muhataplık oluşturmaya çalışıyor. Ben bunları şikayet edecek değilim. Ama taşıdığım kimlik ve mevcut konumum itibarıyla başta Cumhurbaşkanı olmak üzeri TBMM Başkanı, Adalet ve İçişleri Bakanlarını göreve davet ediyorum. Bunun hukuken takipçisi ben olmayacağım. Sonucu da tıpkı sebepler gibi milletin takdirine bırakacağım. Biz hayatımızın hiçbir döneminde tehditlere pabuç bırakmadık.

"Hiç kimse unutmasın ki İYİ Parti son kaledir"

Eğer emanetiniz, binlerce şehidin mahzun ve mağrur mezar taşlarıysa, eğer tüyü bitmemiş yetimlerin, gün görmemiş gelinlerin ve nice kahraman Mehmetçiklerin manevi sorumluluklarını omuzlarınızda taşıyorsanız rahat olun. Bölücüler bizimle uğraşıyorlarsa, teslimiyetçiler bizden rahatsız oluyorlarsa, çeteler yükselişimizden korkuyorlarsa, FETÖ artıkları ve hükümlüleri varlığımızdan endişe duyuyorlarsa, menfaatleri zedelenmiş olanlar tehditler savuruyorlarsa bilin ki tekerlerine çomak sokmuşuz ve doğru yoldayız demektir. Yolunuz yolumdur, hiç kimse unutmasın ki İYİ Parti son kaledir.

Türkiye'yi saray rejiminin de bir adım ötesine taşımak, bir aile ve bir adam sultasını ezel ebet hale getirmenin diyeti nedir? Hanginiz, ne pahasına bu plana payanda olabildiniz? Hanginiz, neyi elde etmek için şehitlerimizin ahını almayı sineye çekebildiniz? Zihnen, fikren, ahlaken, siyaseten çoktan ölmüş ve tükenmiş bir teröristi yeniden diriltme planına hanginiz nasıl evet dediniz? Türk devletinin, idama mahkum ettiği bir caniyi müzakere masasına alacak kadar, ondan medet umacak kadar ne zaman zıvanadan çıktınız? Muhtaç olduğu kudreti bebek katillerinin elindeki kandan alanlara izin vermeyeceğiz. Türk milletini güvensiz, yasasız, ve devletsiz bırakmaya cüret edenlere asla ve kat'a yol vermeyeceğiz. Bir haneden sultasının elinden çekip kurtardığımız Türk egemenliğini her kim olursa olsun, hiçbir yeni aileye ve tek adama esir vermeyeceğiz. Teröriste el uzatanlara, teröriste pazarlığa kalkışanlara, teröristten medet umanlara, teröristle yürüttüğü kirli pazarlıkları kargaların güzel sesi diye yutturanlara, el vermeyeceğiz. Cumhuriyeti yıkmak isteyenlere yol vermeyeceğiz, Türk milletini bölmek isteyenlere aman vermeyeceğiz."