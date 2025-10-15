İyi Parti Grup Toplantısı... Dervişoğlu: "Gazze'de Türkiye'yi Temsilen Seçilecek Görevli, Tbmm Onayıyla Belirlenmeli"

(TBMM) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gazze ateşkes anlaşmasına ilişkin "Yapılan anlaşmada, Türkiye ateşkes maddelerinin uygulanmasından sorumlu garantör ülkeler arasında yer almaktadır. Bu sorumluluk, bir Türk temsilcinin oluşacak geçici yönetimde etkin bir pozisyonda bulunması gerektiğini göstermektedir. Bizim önerimiz, Türkiye'yi temsilen seçilecek görevlinin, TBMM onayıyla belirlenmesidir. Böylece, Gazze meselesi hükümetin dar ideolojik çerçevesinin dışına çıkabilir ve Türkiye'nin milli birlik içinde yaklaştığı bir meseleye dönüşebilir. En önemli meselelerden biri, ateşkesi korumak üzere, bir barış gücünün oluşması durumunda Türk askeri Gazze'de yalnız kalmamalı, mutlaka uluslararası bir ittifakın parçası olarak bölgede olmalıdır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Nutuk'tan alıntı yaparak konuşmasına başlayan Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Malumunuz, doğudan batıya, kuzeyden güneye, coğrafyamızda ülkemizi de ilgilendiren birçok gelişme yaşanıyor. Ortaya çıkan ve çıkmakta olan sonuçların, öncelikle Türk milletinin bu kabilde de tüm insanlığın ihtiyaç duyduğu güvene, barışa ve refaha mümkün olan en kısa sürede ve kalıcı olarak katkı sağlamasını yürekten diliyorum. Konuyu, partim adına değerlendirmeden önce, sözlerime birkaç alıntı ile başlamak istiyorum: 'Efendiler, harici siyasetin en çok alakadar olduğu ve dayandığı husus, devletin dahili teşkilatıdır. Harici siyasetin, dahili teşkilatla uyumlu olması lazımdır. Batı'da ve Doğu'da, başka başka tabiatlara ve kültüre ve emele sahip, birbirine zıt unsurları toplayan bir devletin dahili teşkilatı elbette asılsız ve çürük olur. O halde, harici siyaseti de esaslı ve metin olamaz. Böyle bir devletin dahili teşkilatı bilhassa milli olmaktan uzak olduğu gibi, siyasi mesleği de milli olamaz. Bizim kendisinde açıklık ve tatbik kabiliyeti gördüğümüz siyasi meslek, milli siyasettir. Dünyanın bugünkü genel şartları ve asırların beyinlerde ve karakterlerde biriktirdiği hakikatler karşısında, hayalperest olmak kadar büyük hata olamaz. Tarihin ifadesi budur; ilmin, aklın, mantığın ifadesi böyledir. Milli sınırımız dahilinde, her şeyden evvel kendi kuvvetimize dayanarak, mevcudiyetimizi muhafaza ederek, millet ve memleketin hakiki saadet ve bayındırlığına çalışmak. Rastgele sonu gelmez emeller peşinde milleti meşgul etmemek ve zarara uğratmamak. Medeni cihandan, medeni ve insani muamele ve karşılıklı dostluk beklemektir.'

"Gazze Şeridinin yüzde 95'i yer ile yeksan edildi"

Bu sözler, 98 yıl önce tam da bugün, büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından okunmaya başlanan büyük Nutuk'tan alıntıdır. Son iki yıldır bir soykırımın en şedit haline şahit olduk. Gizli saklı değil, tüm dünyanın gözünün önünde gerçekleşti. İki yılda yaklaşık 70 bin kişi katledildi. Gazze şeridinin yüzde 95'i yer ile yeksan edildi. Yetmedi üzerlerine yağan bombalardan kurtulan çocuklar, açlıktan öldürüldüler. İnsani yardım alanlarında anneler, babalar, evlatlar katledildi. İki milyon insan evinden sürüldü. İşte Büyük Ortadoğu Projesinin, terör devleti İsrail'i bölgede hakim güç kılma amacının 24 aylık bilançosu. Bugün anlaşılıyor ki, emperyalizmin ajandasına 7 Ekim 2023 olarak not düştüğü ve 24 ay süre biçtiği, 2025 Ekim ayında da ateşkes planladığı iki yıllık süre sona erdi. Takvim işledi. Gazze yerle bir edildi. Gazze'deki sığınaklar ortadan kaldırıldı. Hamas'ın tünelleri yıkıldı. Şimdi takvimde, hafriyatın kaldırılması, yeni bir şehrin inşası; yeni ihaleler, oluşacak ranttan pay alma heveskarlığı zamanı başlıyor.

"Savaşın mimarları şimdilik kaydıyla soykırıma ara verdiler"

Büyük Ortadoğu Projesinde İsrail'in bölgede hakim güç olması ve güvenliği ile ilgili olarak, gelinen noktada belirlenen hedefe ulaşılınca, savaşın mimarları şimdilik kaydıyla soykırıma ara verdiler. Trump'ın İsrail Parlamentosu'ndaki 'Altın Çağ' vurgusu ve 'Yeni Bir Ortadoğu oluşturuyoruz' itirafı, Büyük Ortadoğu projesinin geldiği son aşamanın ifadesidir. Bugün bir parmak şıklatmasıyla bir araya gelen ve Trump'ın ifadesiyle aslında, her ihtiyacı olduğunda yanında olanlar kameralara gülen pozlarını vererek, bir savaşı durdurduk diye böbürlenebilirler. Ama maşeri vicdan şunu sormamızı emrediyor, soruyorum: Madem bir araya gelip bir anda silahları susturabiliyordunuz da neden iki yıl beklediniz? İhtiyaç duyulan her an ve yerde hazır ve nazır bulunmayı biliyordunuz da neden küresel emperyalizmin değil, masum milletlerin yanında durmayı başaramadınız? Neden 70 binden fazla insanın ölümüne seyirci kaldınız?

"Olan BOP'un geldiği aşamadır. Emin olun ki, yeni aşamada daha fazla kan, daha çok gözyaşı olacaktır"

Bakınız, olan Büyük Ortadoğu projesinin yeni evresinin ilanından ibarettir. Ne Filistin için, ne de Filistin halkı için herhangi bir çözüm üretilmemiştir. Eğer, Gazze'yi Las Vegas'a dönüştürmek, insanların yurtlarından sürülmesi ya da 100 yıl sonra uygulamaya koyulacak bir 'Manda Yönetimi' çözüm olarak görülmüyorsa bugün olan bitenin bir kamusal refah, güvenlik ve barış üretmek değil; küresel güçlere ve onun ortaklarına kar sağlamaktan ibaret olduğu görülebilir. Bu süslemelere kanarak bu sahte barışın türkülerine eşlik edip, uyumaya devam etmemiz isteniyor. Oysa ne demiştim, unutturmayacağız! Ne demiştim, 'barış soysuz bir güvercin değildir ki her dala konsun'. O yüzden buradan tekrarlıyorum, olanlara anlık, birilerinin istediği gibi bakmamalıyız.Olan BOP'un geldiği aşamadır. Emin olun ki, yeni aşamada daha fazla kan, daha çok gözyaşı olacaktır. Hakikati gizleyip, yalanlarını dayatanlara inat, insanlara acılar yaşatıp, üstüne kar elde etme derdine düşünlere inat, sömürge valisi kılıklı Amerikalı Barrack'ın söylediği gerçeğe dikkatinizi çekiyorum: 'Barış dediğimiz şey bir yanılsama. Hiçbir zaman barış olmadı. Muhtemelen hiçbir zaman da olmayacak'. Bu ifadeler, başka bir hakikati göstermektedir. Efendiler, emperyalizm sona ermez, yalnızca şekil değiştirir.

"Türkiye'yi temsilen seçilecek görevlinin, TBMM onayıyla belirlenmesidir"

Yapılan anlaşmada Türkiye, ateşkes maddelerinin uygulanmasından sorumlu garantör ülkeler arasında yer almaktadır. Bu sorumluluk, bir Türk temsilcinin oluşacak geçici yönetimde etkin bir pozisyonda bulunması gerektiğini göstermektedir. Bizim önerimiz, Türkiye'yi temsilen seçilecek görevlinin, TBMM onayıyla belirlenmesidir. Böylece, Gazze meselesi hükumetin dar ideolojik çerçevesinin dışına çıkabilir ve Türkiye'nin milli birlik içinde yaklaştığı bir meseleye dönüşebilir. En önemli meselelerden biri, ateşkesi korumak üzere, bir barış gücünün oluşması durumunda Türk askeri Gazze'de yalnız kalmamalı, mutlaka uluslararası bir ittifakın parçası olarak bölgede olmalıdır. Hiçbir asker ya da sivil görevlimiz, bu riskli bölgenin yükünü tek başına omuzlayacak şekilde konumlandırılmamalıdır. Ateşkes ile birlikte Türk-İsrail ticari ilişkilerinin yeniden başlaması gündeme gelecektir. İktidarın bu konudaki karnesi, herkesçe bilinen sır mahiyetindedir. Önden söylemek gerekiyor. Bu ilişkileri bir seferde başlatmak yerine, stratejik malların ticareti için, 2026 senesinin Ekim ayındaki İsrail seçimlerini beklemek yerinde olacaktır. Ateşkes sonrası dönemde, İsrail'in sadece Gazze'nin değil, Suriye'nin de toprak bütünlüğü ve istikrarına tehdit haline gelmemesi için tutarlı ve uzun erimli bir diplomasi yürütülmelidir. Suriye'nin toprak bütünlüğü, bu anlamda hiçbir pazarlığın konusu edilmemelidir. Son olarak Türkiye, Filistin halkının yanında olmakla birlikte, Hamas dahil, hiçbir örgütün hamiliğine soyunmamalıdır. Hamas'ı, Türkiye'ye raptetmeye dönük potansiyel bir uluslararası ajanda mevcuttur. Kısa vadede işe yarar bir propaganda malzemesi olarak görülebilecek bu tür politikalar, uzun vadede altından kalkılamaz krizlere sebebiyet verebilir.

"Siz hala bu millete önüne gelene her istediğini verecek maraba muamelesi yapmayı sürdürecek misiniz"

Sözlerime başlarken, Büyük Atatürk'ten yaptığım alıntıda olduğu gibi, milli siyaset, hayalperestlikten uzak durmak, rastgele sonu gelmez emeller peşinde milleti meşgul etmemek ve zarara uğratmamaktır. İktidardakilere diyeceğim şundan ibarettir: Bir kez daha bu milleti ne meşgul edin, ne zarara uğratın. Artık akıllanın da her şeye Türk milletinin gözüyle bakın. Türk milletinin menfaati için bakın, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için bakın! Bu arada merak ettiğim bir şey var. Bu Amerika'ya gidince ne oluyor anlayabilmiş değilim. Ne yapıyorlar, çip mi yerleştiriyorlar, aşı mı yapıyorlar? Türkiye'nin ve Türk milletinin bekasına göz dikmiş teröristlerin destekçisi ABD, Batı Trakya'da sessiz sedasız devasa üsler kurduran ABD, Mavi Vatan'da karşımıza çıkanları destekleyen ABD, parasını ödediğimiz savaş uçaklarını bile vermeyen ABD, 'Akıllı ol' diye mektup yazan ABD, Terörist Fetullah Gülen'i yıllarca koruyup kollayan ABD. Üstelik tüm bunları, her konuşmasında üstüne basa basa anlatan da Erdoğan. Sonra bir Washington ziyareti, LPG satıyorum alacaksın diyen Trump, YPG'ye dokunma diyen Trump, 'Bazı isteklerim var, onları yaparsa Erdoğan harika biri olur' diyen Trump. Sonra Erdoğan harika biri, beni hiç kırmadı, ne istediysem yaptı diyerek dünyanın gözü önünde bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nı küçük düşüren Trump. Tüm bunlara rağmen, bir anda stratejik ve kıymetli müttefikimizdir denilen de ABD. Sizce bu işte bir gariplik yok mu? Buradan soruyorum; Trump'ın gözündeki harikalığınız nereden geliyor Sayın Erdoğan? Bu millet sizin 'Ne isterlerse vermenizden' çok çekti, çekmeye devam mı edecek Sayın Erdoğan? Siz hala bu millete önüne gelene her istediğini verecek maraba muamelesi yapmayı sürdürecek misiniz? Yoksa büyük bir devletin yöneticisi olarak devlet adamı vasfına sahip olmaya gayret edecek misiniz?"

SÜRECEK...