İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da bayramlaşma programına katıldı

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun'un Havza ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Usta, parti binasında gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'nın Türk ve İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını diledi.

Şehitlerin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Usta, "Allah şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin, ailelerine başsağlığı dileriz. Ramazan Bayramı'na eriştiğimiz bu günlerde geleceğe ümitle bakıyor ve bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vatanın selameti için canını vermiş şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Programa İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Hasan Budak, Havza İlçe Başkanı Hüseyin Eski ile partililer katıldı.