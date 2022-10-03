İyi Parti Grup Başkanvekili Usta'dan RTÜK Başkanı Şahin'e Tepki: "Hukuki Olmayan Yollarla Engelliyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in AKP’li üyenin istifasıyla boşalan ve yasa gereği İYİ Parti kontenjanına düşen üyelik seçimi için TBMM Başkanlığı’na yazı göndermemesine tepki gösterdi. Usta, Şahin'in partilerine düşen üye seçimini hukuki olmayan yollarla engellediğini belirterek, “Kafalarında ne var bilemem ama bunun geciktirilmesini doğru bulmuyoruz. Yazının bir an evvel yazılması ve Meclis'e gönderilmesi lazım…Kurumların siyasallaştırılmaması lazım” dedi. Usta, TBMM Başkanlığı’nın RTÜK’ten yazı gelmeden de seçim sürecini başlatabileceğini belirterek, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a gereğini yapması çağrısında bulundu.

HABER: TAMER ARDA ERŞİN - BERKAY VAROL

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in AKP'li üyenin istifasıyla boşalan ve yasa gereği İYİ Parti kontenjanına düşen üyelik seçimi için TBMM Başkanlığı'na yazı göndermemesine tepki gösterdi. Usta, Şahin'in partilerine düşen üye seçimini hukuki olmayan yollarla engellediğini belirterek, "Kafalarında ne var bilemem ama bunun geciktirilmesini doğru bulmuyoruz. Yazının bir an evvel yazılması ve Meclis'e gönderilmesi lazım…Kurumların siyasallaştırılmaması lazım" dedi. Usta, TBMM Başkanlığı'nın RTÜK'ten yazı gelmeden de seçim sürecini başlatabileceğini belirterek, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a gereğini yapması çağrısında bulundu.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; AKP kontenjanından seçilen Taha Yücel'in istifasıyla boşalan RTÜK üyeliğinin İYİ Parti'ye geçtiğini, ancak RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in üyelik seçimine ilişkin yazıyı TBMM Başkanlığı'na göndermediğini belirtmişti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da boşalan üyeliğin partilerine geçtiğini belirterek, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in konuyla ilgili yazıyı TBMM Başkanlığı'na göndermemesine tepki gösterdi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Usta, şunları söyledi:

"Türkiye'de kurumlar çalışmıyor. Orada (RTÜK Üyeliği) bir boşalma olmuş. Boşalma olmasından sonra kurumun bir şey icra etmesi lazım. Yapması gereken de Meclis'e bir yazı yazması, konunun bildirilmesi gerekir. Şu anda bu boşalan üyeliği İYİ Parti hak ediyor. Kafalarında ne var bilemem ama bunun geciktirilmesi doğru bulmuyoruz. Yazının bir an evvel yazılması ve Meclis'e gönderilmesi lazım. Meclis açıldı, salı gününden itibaren bu seçim bir an evvel Meclis'te yapılıp RTÜK üyeliğinin doldurulması gerekir. Kurumların işlerini yapmasını bekliyoruz. Kurumların siyasallaştırılmaması lazım. Ama maalesef ülkemizin geldiği durum belli.

"HUKUKİ OLMAYAN YOLLARLA ENGELLENİYOR"

"Bağımsızlığın bir simgesidir zaten Meclis tarafından RTÜK üyelerinin seçilmesi. Ancak bunu hukuki olmayan yollarla şu anda RTÜK Başkanı engelliyor. Çağrımız bir an evvel yazının yazılması. Kurumların olması gerektiği gibi yönetilmesi talep ediyoruz biz. Kurumların siyasallaşmaması lazım. Bu Meclis'in vereceği bir karardır. RTÜK Başkanı bu yazıyı niye bekliyor? Hatta benim buradan Meclis Başkanı'na da bir çağrım var. Geçmişte bir örnek olduğunu biliyoruz, RTÜK'ten bu yazı gelmese bile Meclis Başkanı aslında duruma vaziyet edip bu aritmetiğe göre gündeme alıp bu seçimi Genel Kurul'da bu seçimi yapabilir. Hem RTÜK Başkanı'na hem Meclis Başkanı'na buradan İYİ Parti'nin hak ettiği bu üyeliğin İYİ Parti'ye verilmesi konusunda tavır takınmalarını ve işlem yapmalarını bekliyorum" sözleriyle çağrı yaptı.

RTÜK üyelerinin Meclis tarafından seçildiğini, bunun da bağımsızlığı işaret ettiğini söyleyen Usta, şunları söyledi:

"Bir denge var. Kanunun öngördüğü husus bu. Bunun yapılmaması durumunda ne olacak, belki orada kararları çok da hukuki olmayan, doğru olmayan kararları istediği gibi geçirme şeklinde bir şey olacaktır. Sonucu ne olursa olsun, kararları değiştirip değiştirmemesinin de bir önemi yok. Eğer burası bir hukuk devleti ise kanun neyi emrediyorsa yapılması gerekir. Ama muhalefet milletvekillerinin benimsediği bir kişinin orada yer almasını belli ki istemiyorlar. Kurul üyeliklerinin boş kalması sıkıntılıdır. Bu sadece Meclis tarafından seçilenlerde değil. Mesela BDDK'da da geçmişte oldu. Bunu Meclis'te gündeme getirdim. BDDK üyelikleri boşalıyor, zamanında oraya atamalar yapılmıyor. Bunların atamasının yapılması lazım. Bağımsızlığı ancak böyle koruyabiliriz. Bugün geldiğimiz noktada maalesef Türkiye'de bağımsız otoritelerin bağımsızlığı kalmadı. Hepsi siyasi olarak hareket ediyor. Hükümetten talimat bekliyorlar belli ki. Hükümetten talimat beklemeden harekete geçmesi gerektiğini kanun söylüyor. Bu yapılmıyor."