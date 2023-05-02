İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Bafra Genç İşadamları Derneğini ziyaret etti

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Bafra Genç İşadamları Derneğine ziyarette bulundu.

Samsun milletvekili adayı Usta, ziyarette projeleri ile ilgili bilgi vererek, 14 Mayıs'taki seçimler için destek istedi.

Dernek başkanı Muharrem Uyar da Bafra'ya katkı ve istihdam sağlayacağını düşündükleri projeler hakkında değerlendirmede bulundu.

Ziyarette İYİ Parti İlçe Başkanı Aydoğan Yılmaz da bulundu.