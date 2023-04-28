İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu: İzmir bir felaketi çok ucuz atlattı

İzmir Narlıdere'deki bir sitede çıkan yangınla ilgili çalışmalar sürüyor. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yangının kısa sürede söndürülmesinde emeği olan Büyükşehir Belediyemize ve itfaiye çalışanlarına teşekkür etti. Dervişoğlu, İzmir'in felaketten ucuz kurtulduğunu belirtti.

KERİM UĞUR

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede dün akşam saatlerinde çıkan yangınla ilgili çalışmalar sürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "İzmir bir felaketi çok ucuz atlattı" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir Narlıdere'deki bir sitede çıkan yangının ardından, bugün devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Dervişoğlu, "Dün akşam, İzmir bir felaketin eşiğinden döndü. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Yaralıların da durumlarının iyi olması. Hem rüzgarlı bir havada, hem de dış cephedeki ahşap kaplama yüzünden; binayı çepeçevre saran yangına rağmen kurtarma çalışmalarını başarıyla yürüten ve yangının, kısa zamanda büyümeden söndürülmesinde emeği olan Büyükşehir Belediyemize ve itfaiye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Allah İzmir'i böyle felaketlerden korusun.

Teknik bilgileri edinmediğini belirten Dervişoğlu, "Derinlemesine bakacağız. Geçenlerde burada bir tatbikat olduğunu biliyorum. Binaların erken boşaltılmasında o tatbikatın da etkili olduğu kanaatini düşünüyorum. Ama teknik detayları bilmiyorum. Bina akıllı bina diye tarif ediliyordu bu gibi durumlarda her şey telafi edilir bina yanar yerine yeni bina yapılır çok speküle etmemek lazım. Bir felaketi çok ucuz atlattığımızın kabulü gerekiyor. Allah daha büyüklerinden bizi muhafaza eylesin."