İyi Parti, Grevdeki Kangal Termik Santrali İşçilerini Ziyaret Etti… Paçacı: "Çaresiz Değilsiniz, Sahipsiz de Değilsiniz.

İyi Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı başkanlığında milletvekili ve parti teşkilatından oluşan İYİ Parti heyeti, Sivas'ta zam talepleri reddedildiği için grev yapan Kangal Termik Santrali işçilerini ziyaret etti. Paçaca, işçilere; "İYİ Parti olarak biz A'sından Z'sine kadar sizin yanınızdayız. Bu problem mutlaka çözülecektir, çözülmelidir. ve bunu çözülebilmesi içinde biz kendi üzerimize düşen takibi görevi üstlendik. Çaresiz de değilsiniz sahipsiz de değilsiniz" sözleri ile seslendi.

İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ve İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Celal Dağgez, Sivas'ta; zam talepleri reddedildiği gerekçesiyle grev yapan işçileri ziyaret etti. Heyete; İYİ Parti Sivas İl Başkanı Volkan Karasu ve İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Melih Uçmaz ile parti teşkilatı da eşlik etti.

Paçacı, burada yaptığı açıklamada; işçilerin taleplerinde haklı olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

"Peşinen talebinizin haklı olduğunu ifade ediyorum. Bunu çözecek olan birinci derecede iktidardır ve iktidarın çözmesi gereken şeyde bu işletmenin sahibi kimlerse ki onlarda bu işin içinde, buraya bir formül üretip sizin taleplerinizi yerine getirmesidir. Sizin talepleriniz bize ulaştı. İşte, belli rakamlar istiyorsunuz. Ben o rakam doğru bu rakam yanlış demiyorum. Peşinen diyorum ki, haklısınız ve bu haklı talepte mutlaka yerine gelmeli diyorum. İYİ Parti olarak biz A'sından Z'sine kadar sizin yanınızdayız. Bu problem mutlaka çözülecektir, çözülmelidir. ve bunu çözülebilmesi içinde biz kendi üzerimize düşen takibi görevi üstlendik. Bunu hep beraber arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. Şunu net olarak ifade ediyorum, çaresiz de değilsiniz sahipsiz de değilsiniz. Türkiye'nin birçok yerinde sizin gibi arkadaşlar var, işçiler var, emekçiler var. Bu sıkıntıları çektiren kişiler sizin vekiliniz olamaz. Sizin vekil olarak Ankara'ya gönderdiğiniz kişiler eğer sizin sorununuzu çözemiyorlarsa, sizin vekiliniz olmaktan çıkmış demektir."

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Celal Dağgez, çalışanların halinin bu olmaması gerektiğin vurgulayarak şunları söyledi:

"Sizin haliniz bu olmamalı arkadaşlar. Dün, Sivas televizyonlarında, Sivas meydanlarında, sokaklarında Kangal Termik Santralini Divriği Demir Çelik (Fabrikasını), Sivas Demir Çelik (Fabrikasını) niye bu hale getirdiniz diye bağırdım. Gelin konuşalım dedim, niye özelleştiriyorsunuz Kangal Termik Santrali. Bakın arkadaşlar sizi bir sıkıntı daha bekliyor. İlerde, ben bu işin içinden çıktım, aranızdan çıktım gittim. Başka kurumlarda genel müdürlük yaptım ama… İlerleyen zamanlarda da rezerv sıkıntısı çekeceksiniz. Sivas'ta MTA diye bir kuruluş koymadılar. Ne arama yapılıyor ne tarama yapılıyor ne zenginleştirme yapılıyor. Onun için dün Kangal Termik Santrali, Sivas Demir Çelik'in, genel müdürlüğünü yaptığım Divriği Demir Çelik'in nasıl hak ve hukukunu savunduysam bundan sonra da size namus sözü… Mesai arkadaşınız, dava arkadaşınız olarak elimden gelen her şeyi yapacağım. Sizin yanınızda olacağım. Yerden göğe kadar haklısınız."

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise ekonomik krizin ilk olarak dar ve sabit gelirlileri vurduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bir ülkede ekonomik kriz varsa, ilk önce bu ekonomik kriz dar ve sabit gelirlileri çarpar. Siz şimdi elektrik ürettiğiniz santrallerde adeta ekonomik bir çarpıntıya uğradınız. Çarpıldınız. Biz emeğin alın terinin yanındayız. Siz vallahi haklı olmasaydınız ben buraya gelmezdim. Ben emek mücadelesi verdim, hak mücadelesi verdim. Nerede bir hak varsa, nerede bir haksızlık varsa ben orada olmak zorundayım. Sizin karşınızda kim olduğu hiç önemli değil ya da iş vereninizin kim olduğu önemli değil. Devletmiş, özel sektörmüş… Çünkü siz bu ülkenin sahiplerisiniz."

ANKA / Güncel