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İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, Balıkesir Gazeteciler Cemiyetine ziyarette bulundu

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İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, Balıkesir Gazeteciler Cemiyetine ziyarette bulundu. Özatıcı, yerel basının tasarruf tedbirleri nedeniyle mağduriyet yaşamaması için konuyu TBMM'de gündeme getireceklerini bildirdi.

İyi Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, Balıkesir Gazeteciler Cemiyetine ziyarette bulundu.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğinin (TEMAD) Ali Hikmet Paşa Meydanı'ndaki basın açıklamasına katılan Özatıcı, daha sonra Balıkesir Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Özatıcı, Cemiyet Başkanı Ramazan Demir'den kentteki gazetelerin çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Özatıcı, yerel basının tasarruf tedbirleri nedeniyle mağduriyet yaşamaması için konuyu TBMM'de gündeme getireceklerini bildirdi.

Demir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel gazetelerin yaşatılması için destek beklediklerini ifade etti.

Ziyarete, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük ve partililer de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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