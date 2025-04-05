İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz'dan Avukatlar Günü Mesajı
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlayarak, evrensel hukukun önemine vurgu yaptı ve hakikatin ile adaletin sesi olma mücadelesinin süreceğini belirtti.
(ANKARA) - İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Tüm meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Mücadelemiz, hakikatin ve adaletin sesi olmaya devam edecektir" dedi.
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, sosyal medya hesabından 5 Nisan Avukatlar Gününe ilişkin bir açıklama yaptı. Poyraz, şunları kaydetti:
"Hukuk evrenseldir, tıpkı onur gibi… İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte, evrensel hukukun rehberliğinde, onuruyla adaletin savunuculuğunu üstlenen tüm meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Mücadelemiz, hakikatin ve adaletin sesi olmaya devam edecektir."
Kaynak: ANKA / Güncel