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İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz'dan Avukatlar Günü Mesajı

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İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlayarak, evrensel hukukun önemine vurgu yaptı ve hakikatin ile adaletin sesi olma mücadelesinin süreceğini belirtti.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Tüm meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Mücadelemiz, hakikatin ve adaletin sesi olmaya devam edecektir" dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, sosyal medya hesabından 5 Nisan Avukatlar Gününe ilişkin bir açıklama yaptı. Poyraz, şunları kaydetti:

"Hukuk evrenseldir, tıpkı onur gibi… İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte, evrensel hukukun rehberliğinde, onuruyla adaletin savunuculuğunu üstlenen tüm meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Mücadelemiz, hakikatin ve adaletin sesi olmaya devam edecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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