İyi Parti Genel Sekreteri Poyraz: 'Ak Parti, Mhp, BBP ve Hdp'den Oluşan 4'lü Masa Neredeydi?

İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Bugün; 'Sağlıkta Şiddet' için toplanan TBMM'de İYİ Parti, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti sağlık çalışanları ve doktorlar için mücadele verirken; AK Parti, MHP, BBP ve HDP'den oluşan 4'lü masa neredeydi? Cumhur İttifakına çalışıyoruz demeniz yeterli. Takke düştü" açıklamasını yaptı.

CHP, sağlıkçıların sorunlarının çözümü için 120 imzayla TBMM Başkanlığı'na başvurarak, TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantıya çağrılmasını talep etmişti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da başvuru uyarınca Genel Kurulu, 1 Ağustos Pazartesi günü, bugün saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

TBMM Genel Kurulu, bugün TBMM Başkanvekili Sadi Süreyya Bilgiç başkanlığında saat 15.00'da açıldı. Yapılan yoklamada, toplantı yeter sayısı olan 200 milletvekilinin salonda olmadığı anlaşılınca Bilgiç, toplantı çağrısının düştüğünü söyledi. Bilgiç, yasama yılının açılış tarihi olan 1 Ekim'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, TBMM Genel Kurulu'nun toplanamamasına tepki gösterdi.

Poyraz, sosyal medya hesabında, eski HDP Milletvekili Ziya Pir'in "Kimse Mansur Yavaş'ı parlatmasın. Ne ona ne de Akşener'e HDP'lilerin vereceği oy yok!" paylaşımına yanıt verdi.

Poyraz, "Bugün; 'Sağlıkta Şiddet' için toplanan TBMM'de İYİ Parti, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti sağlık çalışanları ve doktorlar için mücadele verirken; AK Parti, MHP, BBP ve HDP'den oluşan 4'lü masa neredeydi? Cumhur İttifakına çalışıyoruz demeniz yeterli. Takke düştü" değerlendirmesini yaptı.