İYİ Parti Genel İdare Kurulu'ndan CHP'nin yerel seçim işbirliği önerisine hayır kararı çıktı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazetecilerin sorusu üzerine CHP'nin yerel seçimlerde işbirliği önerisine Genel İdare Kurulu'ndan hayır kararı çıktığını açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazetecilerin sorusu üzerine CHP'nin yerel seçimlerde işbirliği önerisine Genel İdare Kurulu'ndan hayır kararı çıktığını açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu toplantısına başkanlık yaptı. Akşener, toplantının ardından, Genel Merkez ek binasından ayrılırken, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener, CHP'nin yerel seçimlerde işbirliği önerisine Genel İdare Kurulu'ndan hayır kararı çıktığını söyledi. "Hayır kararı mı çıktı?" sorusuna, "Evet, hayır kararı çıktı" yanıtını verdi.