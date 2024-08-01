Üye Girişi
Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Görüştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşerek Türkiye'nin sorunlarını ele aldı. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü.

İyi Parti Genel Merkezinde Dervişoğlu'nun makamındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmenin ardından Dervişoğlu ve Erbakan birlikte basın toplantısı düzenledi.

Dervişoğlu, Erbakan'ın hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu belirterek, görüşmede, Türkiye'nin bütün sorunlarını başlıkları itibarıyla ele aldıklarını söyledi.

Dervişoğlu, Erbakan'a iadeyi ziyarette bulunacaklarını belirterek, Türkiye'nin önünün açılması noktasında katkıları ortaklaştırmaya çalışacaklarını kaydetti.

Erbakan ise Türkiye gündemiyle ilgili meselelerde fikir alış verişinde bulunulduğunu söyledi.

Erbakan, önümüzdeki süreçte iki parti arasında bu görüşmelerin devam edeceğini dile getirdi.

İsmail Heniyye'ye yönelik suikast

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin vefatından duyduğu üzüntüyü ifade eden Erbakan, Filistin halkına ve İslam alemine başsağlığı diledi.

Dün Heniyye'nin oğlu Abdusselam Heniyye ile telefonda görüşerek, taziyelerini ilettiğini belirten Erbakan, yarın Doha'da kılınacak cenaze namazına katılacaklarını ifade etti.

Erbakan, "Bu vahşi saldırıyı Yeniden Refah Partisi olarak lanetliyoruz. İnşallah bunlar artık siyonist, katil rejimin sona yaklaştığının göstergeleridir. Amerikan Kongresi'nde katil bir soykırımcının alkışlanmasının, insanlık adına utanç verici bir olay olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın 15 Ağustos'ta TBMM'ye davet edilmesi ve Genel Kurul'da hitap edecek olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Erbakan, "Bu süreçte İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımıza aslında bütün Türkiye'ye yönelik olarak sarf ettiği çirkin, haddi aşan ifadeleri kınadığımızı belirtmek isterim." dedi.

Erbakan, Kürecik Radar Üssü'nün kapatılması ile ilgili gerekli girişimlerin iktidar tarafından yapılmasını istediklerini vurguladı.

Belediyelerin prim borçlarına değinen Erbakan, "İktidarın yerel seçimlerde görmüş olduğu büyük hezimet sonrasında birdenbire aklına belediyelerin SGK borçları geldi. 20 senedir AK Partili belediyelerin yapmış olduğu bu borçlar tahsil edilmezken, belediyeler muhalefet partilerine geçince bu borçların tahsil edilmesi akla geldi. Bu muhalefet partilerini, bu partilere oy veren seçmeni cezalandırmak manasını taşıyor." ifadesini kullandı.

Erken seçim

Açıklamaların ardından Dervişoğlu, bir gazetecinin "erken seçim" ile ilgili söylemleri anımsatması üzerine, şunları söyledi:

"Türkiye'de öyle bir siyasi vasat var mı, yok mu? Onu değerlendirmek durumundayız. Siyasi partiler erken seçim istiyorlarsa buradan açıkça ilan ediyorum, hemen seçim olacaksa biz İYİ Parti olarak bu seçime dair hazırlıklarımıza başladık. Ama spekülatif amaçla kullanılıyor, 'bugün gündeme getirelim 2,5 sene sonra yaparım' türünden bir yaklaşım içeriyorsa onun da kabul edilebilir bir yanı yok. Benim seçim istememle olmuyor. Seçimin şartlarının oluşması lazım. Kararı TBMM'nin alması, iktidarın da bu seçim kararına destek vermesi lazım. Bu spekülasyona ifadelerimle dahil olmak istemiyorum. Eğer Türkiye'de erken seçim olacaksa İYİ Parti'nin yarın yapılacak seçime bile hazır olduğunu ifade edebilirim."

"Yargıdaki Can Atalay anlaşmazlığı devam ediyor" ifadesi üzerine Erbakan, "Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına, bizim hoşumuza gitmezse de saygı duyulması gerektiğini her zaman ifade ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Fatih Erbakan İYİ Parti Türkiye Refah Yargı Diplomasi Terör Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Ankara'da tarihi takas! 3'ü ABD, 8'i Rus 26 kişi ülkelerine teslim edildi

Ankara'da tarihi takas! 3'ü ABD, 8'i Rus 26 kişi ülkelerine teslim edildi

 İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

 Olimpiyatlarda 'trans' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

Olimpiyatlarda "trans" boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Dikili, Foça 2 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Çukurova, Kozan, Feke 2 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Meram, Çumra, Ilgın 1-2 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! MasterChef kime kaşık atıldı 1 Ağustos? Somer ŞeF kime kaşık attı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Manavgat, Döşemealtı, Aksu 1-2 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! MasterChef 18. yarışmacı kim oldu? 1 Ağustos ana kadroya kim girdi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Gemlik, Karacabey, Kestel 1-2 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! Tatlı Vatan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tatlı Vatan filmi ne zaman, nerede çekildi? Tatlı Vatan filmi gerçek mi? Sörf nedir, nasıl yapılır? Sörf nerede yapılır? Sörf çeşitleri nelerdir? Ölüm Gecesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölüm Gecesi filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölüm Gecesi filmi gerçek mi? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Kalecik, Şereflikoçhisar, Akyurt 1-2 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Aranan Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aranan Adam filmi ne zaman, nerede çekildi? Aranan Adam filmi gerçek mi? Evde soğuk kahve nasıl yapılır? Pratik soğuk kahve tarifi! 2 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 2 Ağustos başak, oğlak, boğa burcu yorumu Koruyucu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Koruyucu filmi ne zaman, nerede çekildi? Koruyucu filmi gerçek mi?
Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış

Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title