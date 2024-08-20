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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Serpil Gül'ün ailesini ziyaret etti

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Arnavutköy'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Serpil Gül'ün Sultanbeyli'de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Dervişoğlu, aileye başsağlığı dileklerini ileterek, adaletin sağlanması için gereken tüm çabayı göstereceklerini belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Arnavutköy'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Serpil Gül'ün Sultanbeyli'de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Dervişoğlu, ziyarette, Serpil Gül'ün annesi Hediye Kartal, kardeşleri Uğur Kartal, Abdullah Kartal ve Selda Yılmaz ile görüştü.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Dervişoğlu, yakın zamanda yaşanan ve Serpil Gül'ün vefatıyla sonuçlanan elim olay sebebiyle aileyi ziyaret ettiğini söyledi.

Aile büyükleri ve merhumenin kardeşleriyle görüşüp üzüntülerini ve taziyelerini ilettiğini belirten Dervişoğlu, "Bu acı olayın bir daha yaşanmaması için dava sürecini takip edeceğimizi ve ailemizin yanında olacağımızı belirttim. Şu anda çocuk esirgeme kurumunda bulunan çocuklarımızın geleceği için elimizden gelen tüm gayreti seferber edeceğimizi ifade ettim." dedi.

Dervişoğlu, yürürlükteki 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kanununu hatırlatarak, "Ancak bu yasadaki hükümler yeteri kadar caydırıcı olmadığı için 2024 yılının ortalarına kadar 249 kadın şiddete uğradı. Son 10 yılda ise 4 bin 719 kadın katledildi. Bunların içinde çocuklar da var. Bu cinayetlerin yüzde 70'i eş, eski eş veya aile bireyleri tarafından işlendi. Yaşama hakkı insanın en önemli hakkıdır dolayısıyla bu hakkın gasbedilmesine yönelik tecavüzlerin kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur." ifadelerini kullandı.

"Bu durumun dinimizle ve töremizle uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur"

Bunu geleneklerle, dinle veya töreyle ilişkilendirmenin de asla doğru almadığının altını çizen Dervişoğlu, "Bu aslına bakarsanız vahşettir. Koruma ve uzaklaştırma kararı alınmasına rağmen, çantasında bu kararla gezen kadınlar bile sokak ortasında öldürülebiliyor. Bu durumun dinimizle ve töremizle uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur. Orta yerde bir gelişmemişlik sorunu vardır. Kişilerin kendi namı hesaplarına adaleti temin ve tesis etmeye yönelik eylemde bulunmalarının da kabul edilebilir bir yanı yoktur." diye konuştu.

Dervişoğlu, adalet duygusunun zedelenmesine neden olan bu tür cinayetlerin bir daha yaşanmaması için toplumun tüm kesimlerinin harekete geçmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Biz, böyle bir adımı insanlık adına, ülkemiz adına ve ailemiz adına atıyor ve bu işin sonuna kadar takipçisi olacağımızı bildiriyoruz. Dilerim ki yaptıklarımız, söylediklerimiz ve attığımız bu iyi niyetli adımlar toplum tarafından doğru anlaşılır ve kabul görür. Bu olayların bir daha yaşanmaması için de vaziyet almamıza vesile olur." değerlendirmesinde bulundu.

"Sanıklar cezalandırılmalı ki bu suçlar tekrar etmesin"

Bu vahşetin önlenmesi için kanuni düzenlemelerin de gerekebileceğini vurgulayan Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Çünkü görülüyor ve anlaşılıyor ki bu yasa yeterli değil. Sanıklar, kravat takıp mahkemede düzgün beyanlarda bulununca iyi hal hükümlerinden yararlanıyorlar. Oysa bu cinayetlerin doğru bir biçimde anlaşılması, neye sebep olduğunun doğru biçimde görülmesi, aile duygusunu nasıl zedelediğinin anlaşılması, sadece bir pencereden değil, iki taraftan birden baktığımızda neye mal olduğunun anlaşılması lazım. Aileyi koruma kanunu çıkarıyorsunuz ama baba cezaevinde, anne mezarda, çocuklar çocuk esirgeme kurumunda kalıyor. Bu durum kabul edilemez. Sanıklar cezalandırılmalı ki bu suçlar tekrar etmesin."

Müsavat Dervişoğlu, bunun için üzerlerine düşen tüm sorumluluğu yerine getireceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu duruşumuz herkese örnek olmalıdır. Cinayetlere makul gerekçe arayan herkes insanlığa ihanet ediyordur. Bir cinayete makul gerekçe arayan herkes bu cinayetin faillerinden biridir. Bu yüzden hakimlerimiz, savcılarımız ve hukuk camiası meseleye doğru bir yerden bakmalıdır. Bu suçların mağduru olan ailelerin yanında olacağız. İl başkan yardımcılarımız avukat olarak bu davaya müdahil olacaklar, ailemizin yanında duracaklar. Ben de Ankara'dan süreci takip edeceğim ve konuyla ilgili Adalet Bakanı ile de görüşeceğim."

Kaynak: AA / Güncel

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