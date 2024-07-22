İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Parti Genel Merkezi'nde toplantı düzenledi

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Parti Genel Merkezi ek binada düzenlenen toplantıda, Başkanlık Divanı Üyeleri ile bir araya geldi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ardından akşam saatlerinde Parti Başkanlık Divanı üyeleri ile bir araya geldi.