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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan 3 Mayıs Türkçüler Günü Mesajı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 3 Mayıs Türkçüler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında Türk devletini, Türk milletini ve Türk kültürünü yükseltme idealinden asla vazgeçmeyeceklerini belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bu büyük mücadelenin bayraktarı olarak bizler, 3 Mayıs şuuruyla, Türk devletini, Türk milletini ve Türk kültürünü her alanda yükseltme idealinden asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, 3 Mayıs Türkçüler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Türk milletinin varoluş mücadelesini temsil eden 3 Mayıs Türkçüler Günü, şanlı bir yolculuğun ve şanlı bir uyanışın vücut bulmuş halidir. Bu büyük mücadelenin bayraktarı olarak bizler, 3 Mayıs şuuruyla, Türk devletini, Türk milletini ve Türk kültürünü her alanda yükseltme idealinden asla vazgeçmeyeceğiz. 3 Mayıs Türkçüler Günü'müz kutlu olsun."

Kaynak: AA / Güncel

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