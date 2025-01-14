İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milli Düşünce Merkezi Derneği Üyeleriyle Görüştü

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milli Düşünce Merkezi Derneği üyeleri ile Genel Merkez'de bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Bugün Türk Milliyetçiliğinin önemli fikir karargahlarından biri olan Milli Düşünce Merkezi Derneği'nin Genel Başkanı Sayın Hakan Paksoy ile Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. İskender Öksüz, Yağmur Tunalı ve beraberindeki değerli hocalarımızı Genel Merkezimizde misafir ettik. Gerçekleştirdiğimiz bu verimli görüşme ve nazik ziyaretleri için Milli Düşünce Merkezi Derneği'nin kıymetli hocalarına çok teşekkür ediyorum."