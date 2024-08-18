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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Koyulhisar Kültür ve Sanat Festivali'nde Konuştu

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Koyulhisar Kültür ve Sanat Festivali'nde yaptığı konuşmada, ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı günlerde birlik ve dayanışma gerektiğini vurguladı. Dervişoğlu, siyasetçilerin kutuplaşmayı bir kenara bırakıp kucaklaşmayı öğrenmesi gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Koyulhisar Kültür ve Sanat Festivali'nde; "Memleketimiz hem kendi içinde hem de bölgesinde sıkıntılı günler geçiriyor. Bu sıkıntıların gönül birliği olmadan, el birliği olmadan, işbirliği olmadan aşılabilmesi de mümkün görülmüyor. O sebeple mutlak suretle karşı karşıya bulunduğumuz büyük problemlerle alakalı olarak hem millet olarak bir araya gelmeyi becerebilmeliyiz hem de siyasetçiler olarak kutuplaşmayı bir tarafa bırakıp, kucaklaşmayı öğrenebilmeliyiz" diye konuştu.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Koyulhisar Festivali'nin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılan vatandaşlara teşekkür etti. Dervişoğlu, özetle şöyle konuştu:

"Buraya siyaset yapmaya gelmedim. Ama hepiniz biliyorsunuz ki memleketimiz hem kendi içinde hem de bölgesinde sıkıntılı günler geçiriyor. Bu sıkıntıların gönül birliği olmadan, el birliği olmadan, iş birliği olmadan aşılabilmesi de mümkün görülmüyor. O sebeple mutlak suretle karşı karşıya bulunduğumuz büyük problemlerle alakalı olarak hem millet olarak bir araya gelmeyi becerebilmeliyiz hem de siyasetçiler olarak kutuplaşmayı bir tarafa bırakıp, kucaklaşmayı öğrenebilmeliyiz.

Bölgemizde savaşlar var, bölgemizde operasyonlar var. Bölgemizde mazlum halklara karşı yöneltilmiş tecavüzler var. Biz millet olarak etrafımızda olup biten olumsuzluklara karşı tarihin bütün dönemlerinde üzerimize düşeni yapmaya muvaffak olmuş bir milletiz. Nerede bir mazlum varsa onun yanında Türkiye Cumhuriyeti devleti ve büyük Türk milleti duracaktır. Dost-düşman bunu iyi bilmek mecburiyetindedir. İşte o sebeple haksızlıklara, hukuksuzluklara, zulümlere karşı bir milli duruş söz konusu olduğunda parti ayrımı yapmaksızın bütün siyasi partiler bir araya gelmek suretiyle duruşumuzu da dünyaya gösteriyoruz."

Dervişoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'de yaptığı konuşmayı da hatırlatarak, "Sadece yakın coğrafyalarda değil derdimiz uzak coğrafyalarda da soydaşlarımız ve dindaşlarımız zulme uğruyor. Onun bir işareti olması bakımından Mahmud Abbas TBMM'ye geldiğinde oturduğum sıranın önüne Doğu Türkistan'ın gök bayrağını koydum. Doğu Türkistan'daki soydaşlarımız ve dindaşlarımızın da hakkını savunmak bizim ortak değerimiz olmalıdır" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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