Üye Girişi
Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Tatar, Dervişoğlu ve İYİ Parti heyetini kutlamalara katılmalarından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki kabulde Tatar, Dervişoğlu ve İYİ Parti heyetini, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla ülkesinde görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, kutlamalara Türkiye ve Azerbaycan'dan çok sayıda heyetin katıldığını belirtti.

Tatar, Güney Kıbrıs ve Avrupa Birliği'nin (AB) federal temelde bir anlaşma için yaptığı zorlamalara rağmen bu temelde görüşmelerin artık geride kaldığını vurgulayarak, "Güney Kıbrıs'ın tek taraflı olarak AB'ye üye yapılmasıyla Kıbrıs Türklerine büyük haksızlık yapıldı. İzolasyonların kaldırılacağı yönündeki sözünün üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen tutulmadı. Kıbrıs Türk halkına baskı yapılarak çoğunluğun azınlığı yöneteceği bir yapıda Türkiye Cumhuriyeti'nin Ada'dan çekilmesi hedeflenmektedir. KKTC üzerinde oynanan oyunlara müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde KKTC'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tatar'a misafirperverlikleri için teşekkür etti.

KKTC'ye uygulanan ambargolar konusunda her platformda üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiklerini ve bundan sonra da getireceklerini vurgulayan Dervişoğlu, "Vatanın bir parçası olarak gördüğümüz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için verilen mücadeleden iftihar ediyoruz." şeklinde konuştu.

İYİ Parti heyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve Başbakan'ı ziyaret etti

Dervişoğlu ve beraberindeki İYİ Parti heyeti, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Başbakan Ünal Üstel'i ziyaret etti.

Dervişoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in Lefkoşa'da doğduğu müze eve ziyarette bulundu.

Dervişoğlu başkanlığındaki İYİ Parti heyetinde, Adana Milletvekili, Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlandırma Başkanı Ayyüce Türkeş Taş, Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın ve İYİ Parti KKTC Temsilcisi Cihangir Bütün yer aldı.

Dervişoğlu'nun Girne'de akşam yapılacak "Şafak Nöbeti" etkinliğine katılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kıbrıs Barış Harekatı İYİ Parti Kıbrıs Tatar Dış Politika Politika Güncel Haberler

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

 Terminaller karıştı, acil ameliyatlar iptal! İşte dakika dakika siber kaos

Terminaller karıştı, acil ameliyatlar iptal! İşte dakika dakika siber kaos

Bakmadan Geçme

19-20 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Kağıthane, Avcılar, Esenler 19-20 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bayraklı, Bergama, Çiğli 19-20 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Nizip, Nurdağı 19-20 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? İmamoğlu, Karataş, Karaisalı 19-20 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Ilgın, Kulu, Karapınar 19-20 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Karacabey, Nilüfer, Gemlik 19-20 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Kaş, Korkutelli, Gazipaşa 19-20 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sincan, Ayaş, Çankaya 19-20 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 2024 KYK BURS BAŞVURU TARİHİ l KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 20 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 20 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Temmuz günün maçları nereden izlenir? Yıldız Sarayı nerede? Yıldız Sarayı açıldı mı? Yıldız Sarayı nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar? İstanbul-Koşuyolu elektrik kesintisi! 19 Temmuz Cuma İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangisi? KIBRIS BARIŞ HAREKATININ 50'NCİ YILI l Kıbrıs Barış harekatı nedir, ne zaman oldu? Ayşe tatile çıksın ne demek?
Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title