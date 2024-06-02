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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İlker Sungur'un düğününde nikah şahitliği yaptı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi İlker Sungur ile Tuğba İçen'in düğününde nikah şahitliği yaptı.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi İlker Sungur ile Tuğba İçen'in düğününde nikah şahitliği yaptı.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi İlker Sungur ile Tuğba İçen'in, İstanbul'da bir otelde düzenlenen düğününde nikah şahitliği yaptı." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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