İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Çay'da Vişne Festivali'nde konuştu

(AFYONKARAHİSAR) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düzenlenen Vişne Festivali'nde; "Türkiye bir umutsuzluğun içinde kıvranıyor. Umut sizsiniz, umut sizin gençleriniz, umut sizin çocuklarınız. Türkiye'ye hep birlikte sahip çıkabilmek için yollara düşmeliyiz" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düzenlenen Vişne Festivali'ne katıldı. Festivalde yurttaşlara seslenen Dervişoğlu, partisinin Çay'daki başarısının Türkiye'ye yayılmasını umut ettiğini belirterek özetle şunları söyledi:

"Burası bambaşka bir yurt köşesi. Her siyasi partiden insanın, her farklı görüşten insanın, her farklı gelir grubundan insanın memleket sevdasıyla yanıp tutuştuğu bir yer ve burası aslına bakarsanız Türkiye'nin birliğinin sembolü olma özelliğiyle temayüz etmiş, güçlü bir iradenin teşekkül ettiği güzel bir yurt köşesi. Biz Çay'da sizlerin destek ve emekleriyle bir siyasi başarı elde etmiş gibi görünüyor olabiliriz ama asıl başarı sizin başarınızdır. Bugün Çay'da başarılmış olan yarın göreceksiniz Allah'ın izniyle Türkiye'nin her yerinde başarılacaktır.

Siyaset, bu kardeşliğin içinde yapılacak bir iş olmaz diye imtina ettim. Bir problemin çözülebilmesi için, ülkenin dertlerinin, sorunlarının bertaraf edilebilmesi için her şey siyasetten geçiyor. Siyasetteki olumsuzluklara bakarak çocuklarınızı siyasetten soğutmayın. Türkiye bir umutsuzluğun içinde kıvranıyor. Umut sizsiniz, umut sizin gençleriniz, umut sizin çocuklarınız. Türkiye'ye hep birlikte sahip çıkabilmek için yollara düşmeliyiz. Bu inanç ve düşünceyle festivalimizin güzelliklere vesile olmasını; Çay'ın birliğine, beraberliğine, kardeşliğine katkı sağlamasını, burada oluşan atmosferden doğacak sevginin önce ülkemizi, sonra da dünyayı sarmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyor, hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum."