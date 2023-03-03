6'lı Masa 12'nci kez toplandı (6) Güncel Haberler İYİ PARTİ'DEKİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI SONA ERDİ6'lı Masa toplantısı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve parti kurmayları genel merkez ek binasında bir araya geldi. İYİ PARTİ'DEKİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI SONA ERDİ 6'lı Masa toplantısı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve parti kurmayları genel merkez ek binasında bir araya geldi. Saat 22.30'da başlayan toplantı, saat 02.30'da sona erdi. Toplantı çıkışı açıklamalarda bulunan İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Genel Başkanımız sayın Meral Akşener, Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından gerekli açıklamayı yapacak" dedi. AKŞENER 5 SAAT SONRA GENEL MERKEZDEN AYRILDI Toplantının sona ermesiyle İYİ Partili kurmayları bir bir ayrılırken, Akşener saat 03.30'da partiden ayrıldı. Akşener, toplantı çıkışı basın ve medya mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Genel Merkez binası önünde toplanan partililer, Akşener'in çıkışı sırasında, "Gençliğin Umudu Meral Akşener", "İşte Lider, İşte Akşener" sloganları attı. Öte yandan İyi Parti Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı bugün 13.30'da gerçekleşecek. Umutcan ÖREN-Düzgün BARIŞ DENİZ/ANKARA, Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören Genel İdare Kurulu Meral Akşener İYİ Parti Sakarya Politika Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 6'lı Masa 12'nci kez toplandı (6) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.