İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Yalova'da şehit olan polisler için başsağlığı diledi
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polislere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polislere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.
Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "DEAŞ'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan 3 kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Yaralı evlatlarımıza Allah'tan şifa niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel