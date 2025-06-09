İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Tutuklu İsimleri Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Ali Sukas'ı tutuklu bulundukları cezaevinde ziyaret etti.

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaklaşık 3,5 saat süren ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Dervişoğlu, ziyaretinde İmamoğlu, Özdağ ve gençlik yıllarından arkadaşı olan Sukas ile görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Dervişoğlu, Özdağ'ın 11 Haziran'da duruşmasının olacağını belirterek, "Dilerim ve umarım ki o gün özgürlüğüne kavuşacağı gün olur. Kendisinin de beklentisi aslına bakarsanız bu yöndedir. Tahliye olduktan sonra da Sayın Özdağ ile inşallah yeniden Türkiye'nin meseleleriyle ilgili görüşebilme imkanı bulacağız." dedi.

İmamoğlu'nun iddianamesinin henüz hazırlanmadığını ve dalgalar halinde devam bir soruşturma süreci bulunduğunu kaydeden Dervişoğlu, süreçte birtakım haksız tutuklamaların olduğunu savundu.

Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun kaçma şüphesiyle tutuklandığını ifade ederek, kaçma şüphesi üzerine inşa edilmiş tutuklama sürecinin makul görülebilecek bir durum olmadığını söyledi.

Tutuklamanın bir tedbir olduğunu, en zor şartta, en son alınacak bir kararın insanı özgürlüğünden mahrum bırakmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını dile getiren Dervişoğlu, "Dolayısıyla bütün bunlar, bu ızdırap dolu süreçler yaşanmadan da soruşturma, kovuşturma, yargılama yapılabilir. Bunlara mani bir durum yok. Yani hukuk sistemimiz buna elverişli." ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın hayatının her dönemine kefil olduğunu anlatarak, "Ali Sukas gibi birisinin bugün işte o basın organlarında gördüğümüz suçlamalara muhatap bulunmuş olması, ne Ali Sukas'ın ne benim kabul edebileceğim bir durum değildir." dedi.

Açıklamasının ardından partililerle görüşen Dervişoğlu, daha sonra cezaevinden ayrıldı.