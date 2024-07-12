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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Türkiye'de tasarruf etmesi gereken tek makam Cumhurbaşkanlığıdır

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hükümetin tasarruf tedbirlerini eleştirerek, Türkiye'de tasarruf etmesi gereken tek makamın Cumhurbaşkanlığı olduğunu söyledi. Dervişoğlu ayrıca, tasarruf tedbirleri paketini aldatmaca olarak nitelendirdi ve İYİ Parti'nin oylarının 3 kat arttığını belirtti. Türkiye'nin çaresiz ve umutsuz bir iktidara mahkum olmadığını vurgulayan Dervişoğlu, umutlu bir Türkiye için çalışacaklarını ifade etti.

(ISPARTA)- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, " Hükümet, beklentilere karşılık vermeyecek alanlarda tasarruf tedbirleri uygulamaya çalışıyor. Bize göre Türkiye'de tasarruf etmesi icap eden tek makam var, o da Cumhurbaşkanlığı makamıdır; tek şahıs var, o da Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Müsavat  Dervişoğlu, İYİ Parti Isparta İl Başkanlığı'nı ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tasarruf tedbirlerine ilişkin soru üzerine Dervişoğlu, "Hükümet beklentilere karşılık vermeyecek alanlarda tasarruf tedbirleri uygulamaya çalışıyor. Bize göre Türkiye'de tasarruf etmesi icap eden tek makam var, o da Cumhurbaşkanlığı makamıdır; tek şahıs var, o da Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Tasarruf tedbirleri paketinde yer alan kamu personel servislerinin kaldırılmasının tasarruf sayılmasını eleştiren Dervişoğlu, "Bu paket nereden bakarsanız bakın bir aldatma ve kandırma paketidir" ifadesini kullandı.

"İYİ Parti'nin oyları 3 misli arttı"

Parti oy oranının bazı anketlerde düşük gösterilmesi ile partide yaşanan kopmaların sorulmasıyla Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Ayrıca anketler söylediğiniz gibi kabus haberler vermiyor. Yerel seçimlerden sonra belki uyguladığımız yanlış stratejiler ve yanlış kararlar nedeniyle ki bunun sorumlusu hepimiziz. Bugün ciddiye alınan kamuoyu araştırmalarında İYİ Parti'nin oyları, bizim görevi teslim aldığımız güne bakarsanız 3 misli artmış durumda. İYİ Parti içinde birtakım istifalar da var, doğru. Keşke bu istifalar olmasaydı diyorum ama istifa tek taraflı bir karardır. Partimiz yükselmeye devam ediyorsa bu istifalardan olumsuz bir biçimde etkilenmediğimizin sonucu çıkıyor."

" Türkiye, çaresiz ve umutsuz bir iktidara mahkum değil"

Türkiye'nin çok önemli problemleri olduğunu ve bunun için Anadolu'yu karış karış gezeceklerini söyleyen Dervişoğlu, "Umutsuz bir Türkiye tablosu ile karşı karşıyayız. Bugün Isparta'ya yeni bir umudun yeşertileceğinin sözünü vermeye geldim, bu umutsuzluk bulutlarını dağıtacağımızdan emin olmanızı istiyorum. Türkiye çaresiz, umutsuz ve işbaşında bulunan iktidara da mahkum değildir" diye konuştu.

Dervişoğlu, İl Başkanlığı ziyaretinden sonra 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in anıt mezarını ziyaret edeceklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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