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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, şehit aileleriyle buluştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, şehit aileleriyle buluştu Açıklaması
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Teröre evladını vermiş, teröre kolunu, bacağını, gözünü vermiş insanlardan daha fazla terörsüz Türkiye'yi kim isteyebilir?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Teröre evladını vermiş, teröre kolunu, bacağını, gözünü vermiş insanlardan daha fazla terörsüz Türkiye'yi kim isteyebilir? Dolayısıyla asıl mesele terörsüz Türkiye'yi inşa etmek değil, emperyalizme, kulluk ve köleliğe devam etmektir." dedi.

Partisinin Anneler Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle Kadıköy'de restoranda düzenlediği programda konuşan Dervişoğlu, terör olayları nedeniyle şehit ve gazilerin hatıraları hiçe sayılarak bazı adımlar atıldığını söyledi.

Dervişoğlu, "Dün nasıl 'Analar ağlamasın.' diyorlarsa, bugün de 'terörsüz Türkiye' demek suretiyle bizi kandırmaya çalışıyor. Teröre evladını vermiş, teröre kolunu, bacağını, gözünü vermiş insanlardan daha fazla terörsüz Türkiye'yi kim isteyebilir? Dolayısıyla asıl mesele terörsüz Türkiye'yi inşa etmek değil, emperyalizme, kulluk ve köleliğe devam etmektir." ifadelerini kullandı.

PKK'nın kongresini toplamasına ilişkin dün DEM Parti'den yapılan açıklamalara tepki gösteren Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye bir beladan kurtulacak da onun reçetesini şayet PKK kongresi belirleyecekse, buna sebep olanların yaşayacağı utanç mahşer gününe kadar onlara yeter. PKK hala herhangi bir şey açıklamış değil. Açıklama DEM'den geldi. Görülen ve anlaşılan odur ki hedeflerinden ve niyetlerinden zerre vazgeçmemişler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önüne birtakım şartlar koyuyorlar. Bakın, bu şartlardan bir tanesi Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğe kavuşturulması halidir."

Dervişoğlu, asıl meselenin Suriye'de kurulmak istenen terör devleti olduğunu, terör örgütünün Suriye'nin kuzeyine taşınması için Batılı emperyalistlere verilen sözün yerine getirilmek istendiğini öne sürdü.

Süreç sonunda Türkiye'nin refaha ulaşacağı ve ekonomik kaynaklarının doğru kullanmasının önünün açılacağının dile getirildiğini aktaran Dervişoğlu, yeni bütçe yapılırken savunma harcamalarında ne tür kısıntıya gidileceğinin görüleceğini kaydetti.

???????İYİ Partinin pazarlıklara karşı olduğunu belirten Dervişoğlu, üniter devlet yapısından vazgeçilmesini temin edecek bir anayasa değişikliği sözü verildiyse buna izin vermeyeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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