İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Terörle Mücadele Vurgusu

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Terörsüz bir Türkiye'ye değil, terör örgütlerinin ve terörist başının meşrulaştırılmasına karşıyız." dedi.

Dervişoğlu, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, DEM Parti milletvekillerinin İmralı ziyaretine kadar uzanan süreci eleştirdi.

İyi Parti'nin Türk milletinin ve Türk devletinin beklentisinin hilafına atılacak hiçbir adımın içinde olmayacağını ifade eden Dervişoğlu, " İyi Parti, affedilmek istenen terör örgütünü ve sözde liderini, onları meşrulaştırmak isteyen sözcülerini, ortaklarını ve siyasi sorumluluğu olmayan heyetlerini hiçbir surette ve hiçbir zaman asla ve kata muhatap almayacaktır." diye konuştu.

Sorunları konuşmaya değil, sorunun kaynağıyla müzakere etmeye karşı olduklarını aktaran Dervişoğlu, "Terörsüz bir Türkiye'ye değil, terör örgütlerinin ve terörist başının meşrulaştırılmasına karşıyız." değerlendirmesinde bulundu.

" İyi Parti, Türklüğün son ocağının ateşini söndürtmemek için vardır." diyen Dervişoğlu, parti olarak Türk milletinin hakkını, hukukunu ne pahasına olursa olsun sonuna kadar savunacaklarını dile getirdi.

Türkiye sevdalılarını İYİ Parti çatısı altında buluşmaya davet eden Dervişoğlu, "Bu mücadele neyi gerektiriyorsa fikren, zihnen, bedenen; kimlerle verilecekse gençlerle, kadınlarla, yaşlılarla; nerede verilecekse Mecliste, meydanlarda, sokaklarda; İYİ Parti bunun çatısıdır, yoludur ve ilan ediyorum ki cephesidir." diye konuştu.