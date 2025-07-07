İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 asker için başsağlığı mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 asker için Allah'tan rahmet diledi.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Metan gazına 12 şehit verdik." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"12 yiğidimizin şehadet haberi yüreğimizi yaktı. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Gazdan etkilenen kahramanlarımızın da en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."