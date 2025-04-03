İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Medya Ziyareti

(İSTANBUL) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, SZC TV ve NOW TV'ye dayanışma ziyaretinde bulunduğunu belirterek, "Her karanlığın mutlaka aydınlığa ulaşacağına olan inancımla, misafirperverlikleri için Sayın Özgür Çakmakçı ve Sayın Doğan Şentürk'e teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekranların karartıldığı, kalemlerin susturulduğu bu istibdat döneminde SZC TV ve NOW TV'ye dayanışma ziyaretinde bulunduk. Her karanlığın mutlaka aydınlığa ulaşacağına olan inancımla, misafirperverlikleri için Sayın Özgür Çakmakçı ve Sayın Doğan Şentürk'e teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.