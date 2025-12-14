İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay için taziye mesajı
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için taziye mesajı yayımladı. Dervişoğlu, Durbay'ın vefatını derin bir üzüntüyle karşıladığını ifade etti.
Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, yakınlarına, Şehzadeler halkına ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel