İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay için taziye mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için taziye mesajı yayımladı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, yakınlarına, Şehzadeler halkına ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."