İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'yi tebrik etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Turkcell Süper Kupa finalini kazanarak kupayı elde eden Fenerbahçe'yi tebrik etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "2025 Turkcell Süper Kupa finalinin galibi Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ve Fenerbahçe camiasını kutluyorum." ifadesini kullandı.

