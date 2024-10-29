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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in Türk milletine kattığı anlamı vurguladı ve partinin bu büyük ulusun emanetine olan bağlılığını ifade etti.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Cumhuriyet, sadece dünü bugüne bağlayan gelip geçici bir sözleşme değildir; ister en narin bir çiçek, isterse de ölümsüz bir çınar olarak sıfatlandırılsın, Türklüğe yeni bir anlam katan, bölünmez ve bütünlüklü bir sorumluluk halidir. İYİ Parti olarak bu görev ve emanetin neferi, bu büyük ülkünün son nefesimize kadar takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla X hesabından kutlama mesajı yayımladı.

"29 Ekim 1923, Türk milletinin ve istisnasız olarak her bir ferdinin aynı anda aynı ölçekte hak ve sorumluluk sahibi olduğu nasıl yöneteceğiz ve nasıl yönetileceğiz kararını devredilemez, vazgeçilemez ve ortadan kaldırılamaz şekilde tarihe kazıdığı gündür" ifadelerini kullanan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet, tüm hakları gasbedilmiş Türk milletinin 'direnme hakkının', tüm hayat damarları kesilmiş Türk milletinin 'var olma hakkının' en soylu, en güçlü ve en ileri ifadesidir. Cumhuriyet, tüm tarihi ve manevi mirasımızı geleceğe aktaran 200 yıllık muasırlaşma mücadelemizi zaferle taçlandıran Türk milleti için onurlu ve müreffeh yaşamın yegane teminatıdır. Bu hal ve şartta Cumhuriyet, Türk milletinin, geri döndürülemeyecek şekilde beşeriyet tarihinde attığı en soylu ve en büyük adımıdır. Çünkü 29 Ekim 1923, Türk milletinin ve istisnasız olarak her bir ferdinin aynı anda aynı ölçekte hak ve sorumluluk sahibi olduğu nasıl yöneteceğiz ve nasıl yönetileceğiz kararını devredilemez, vazgeçilemez ve ortadan kaldırılamaz şekilde tarihe kazıdığı gündür.

Kısaca Cumhuriyet, sadece dünü bugüne bağlayan gelip geçici bir sözleşme değildir; ister en narin bir çiçek, isterse de ölümsüz bir çınar olarak sıfatlandırılsın, Türklüğe yeni bir anlam katan, bölünmez ve bütünlüklü bir sorumluluk halidir. Cumhuriyeti, 'Cumhuriyetimiz' yapan şey de aynı anda hem sahibi hem taşıyıcısı olduğumuz ortak şuur ve idrak halidir. Cumhuriyet fikrini, keskin zekası, tükenmez azmi ve yılmaz kararlılığı ile bağımsızlık ülküsüyle ayrılmaz şekilde bir araya getiren ve onu bize armağan etmenin ötesinde, bize ebediyete kadar emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz' sözlerinin anlamı da buradadır. İYİ Parti olarak bu görev ve emanetin neferi, bu büyük ülkünün son nefesimize kadar takipçisiyiz. Yaşasın Büyük Türk Milleti. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti."

Kaynak: ANKA / Güncel

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