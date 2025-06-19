İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Bingöl'e Eleştiriler

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkan Vekili Tekin Bingöl'e yönelik eleştirilerde bulundu. Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Divan Katip üyesi Yasin Öztürk'e verilen kınama cezasını reddettiğini bildirdi.

TBMM Genel Kurulu'nda Divan Katip üyesi Yasin Öztürk'ün TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün masasına vurması ve ardından, "Siz de tarafsız olun. Olmaz öyle" sözleri üzerine kınama cezası verildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin yeni Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl'ün otorite tesis etmek amacıyla, Ermeni diasporasının tezlerinin Meclis kürsüsünden dile getirilmesine seyirci kalmasına ve buna seyirci kalmayanlara karşı hasmane bir tutum sergilemesine hiç gerek yoktu.

CHP'li Tekin Bingöl'ün Meclisi yönetecek basiret ve ferasete sahip bulunmadığı yönündeki kanaatimiz bugün itibariyle daha da netleşmiştir. Divan Katibimiz Sayın Yasin Öztürk'e verilen kınama cezasını şiddetle reddediyorum.

Ayrıca CHP Grup Başkan Vekilinin Türkiye Cumhuriyetine yöneltilen iftiralara sessiz kalmasını ve adeta olup bitenleri onaylamasını da zihinsel bir istifra olarak telakki ediyorum. Kiminle müttefik iseler, onlarla devam etsinler. Hepsi bir, biz ise tekiz!"