İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Balıkesir Fabrika Patlaması Üzerine Açıklama

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, " Balıkesir'de mühimmat üreten bir fabrikada meydana gelen patlama nedeniyle hayatlarını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Bu tarz üretimler yapan işletmelerde, denetimlerin arttırılması ve iş güvenliğinin sağlanması temel ilkemiz olmalıdır" dedi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada patlama meydana geldi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, 12 yurttaşın hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, resmi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Balıkesir'de mühimmat üreten bir fabrikada meydana gelen patlama nedeniyle hayatlarını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Bu tarz üretimler yapan işletmelerde, denetimlerin arttırılması ve iş güvenliğinin sağlanması temel ilkemiz olmalıdır."