İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Altan Öymen'e Başsağlığı Mesajı
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, vefat eden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için başsağlığı mesajı yayımladı. Dervişoğlu, sosyal medya üzerinden duyduğu üzüntüyü paylaştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için başsağlığı mesajı yayımladı.
Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı ve Türk basınının değerli ismi Sayın Altan Öymen'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel