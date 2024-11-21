İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Maden İşçilerine Destek Verdi

ANKARA - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesine karşı işçilerin eylem başlattığı maden sahasını ziyaret ederek işçi ailelerini dinledi. Dervişoğlu, "İşçilerin hak ve hukukunu koruma altına almadan, devletin malını yağmalatmaya yönelik adımlar atmasını da mutlak suretle engelleyeceğiz. Mücadelemiz o yolda olacak. Kendinizi yalnız hissetmeyin. İş olsun diye geldiğim bir yer değil, buraya tekrar geleceğim. Çözülünceye kadar bu mücadelenin devam etmesi lazım. Yani kar da yağsa, gökten taş da yağsa biz buradayız. Hiç merak etmeyin" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, maden sahalarının özelleştirilmesi yönündeki karara tepki için kendilerini madene kapatarak eylem başlatan işçilere destek olmak amacıyla Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali'nin maden sahasını ziyaret etti. Dervişoğlu'na İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Grup Başkanvekili Kürşad Zorlu eşlik etti. İşçi yakınlarının dertlerini dinleyen Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Bu bir faaliyet değil bizim için. Bir görevin yerine getirilmesi. Buradaki hakkın ve hukukun savunulması lazım. Burada mücadele cehdinden doğan bir aile oluşacak. Biz de bu ailenin bir ferdi olacağız. Direnirken yere bakılmaz. Sonuna kadar yanınızdayız. Sizler gerekli mücadeleyi vererek, eşlerinizi toprağın altına gönderiyorsunuz, madene çalışmaya. Şimdide böyle bir olumsuz durumla karşı karşıya kaldınız. Bu olumsuzluğun ortadan kaldırılmasına yönelik bütüm adımları TBMM'de ve siyaset alanında yerine getireceğiz. Sizler de müsterih olun. Sizleri evsiz, yurtsuz, ekmeksiz bırakmayacağız. Buradaki mücadelenize de sonuna kadar katkı sağlayacağız. Sendikamızın değerli başkanıyla zaten sürekli temas halindeyiz. İşçilerin hak ve hukukunu koruma altına almadan, devletin malını yağmalatmaya yönelik adımlar atmasını da mutlak suretle engelleyeceğiz. Mücadelemiz o yolda olacak. Kendinizi yalnız hissetmeyin. İş olsun diye geldiğim bir yer değil, buraya tekrar geleceğim. Çözülünceye kadar bu mücadelenin devam etmesi lazım. Yani kar da yağsa, gökten taş da yağsa biz buradayız. Hiç merak etmeyin."

"Şimdi de devletimizin madencilerin arkasında durma vakti"

İşçilere destek vermek amacıyla maden sahasına geldiğini belirten bir vatandaş, deprem ve toprak kayması gibi olaylarda madencilerin görev aldığına işaret ederek "Şimdi de devletimizin madencilerin arkasında durma vakti" ifadesini kullandı.