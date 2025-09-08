İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu İzmir'de şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir'deki polis merkezine yapılan silahlı saldırıda şehit olan polislere Allah'tan rahmet diledi.

Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında, "İzmir'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik alçak saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürümüz Muhsin Aydemir'e ve polis memurumuz Hasan Akın'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyor, yaralılara da acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.