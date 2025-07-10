İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İmamoğlu'nu Ziyaret Etmeyecek

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsuvat Dervişoğlu'nun, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve diğer isimleri ziyaret etmesi planı iptal edildi.

Gündemimizin "YASAMA YÜRÜTME SİYASET" başlığının üçüncü sırasında yer alan "İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı ve Ali Sukas'ı ziyaret edecek" maddesi kaynağından iptal edilmiştir.

Kaynak: AA / Hanife Sevinç - Güncel
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