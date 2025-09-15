İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İl Başkanlarıyla Toplantı Yaptı

Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti teşkilat yapısını güçlendirmek ve siyasi gelişmeleri değerlendirmek üzere il başkanlarıyla Ankara'da bir araya geldi.

Parti teşkilat yapısının güçlendirilmesi ve gündemdeki siyasi gelişmelerin değerlendirildiği toplantıya, Başkanlık Divanı Üyeleri de katıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
