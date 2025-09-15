İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İl Başkanlarıyla Toplantı Yaptı

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin il başkanlarıyla Ankara'da bir araya geldi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamayla, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda partisinin il başkanlarıyla bir araya geldiği bildirildi.

Parti teşkilat yapısının güçlendirilmesi ve gündemdeki siyasi gelişmelerin değerlendirildiği toplantıya, Başkanlık Divanı Üyeleri de katıldı.