İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'i Uluslararası Para Baronlarının Mümessili Olmakla Suçladı

(ANKARA) -İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı gibi değil uluslararası para baronlarının mümessili gibi çalışmakla suçladı.

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan tasarruf tedbirleri ve hazırlanan vergi paketlerini eleştirdi. Dervişoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için "vergimatik Şimşek" ifadelerini kullandı. Açıklanan paketlerden ne çıkacağının belli olmadığını ifade eden Dervişoğlu şöyle konuştu:

"Ekonomiye güven yerine ışıltı veren Nebati'den daha kötü bir dönem olamaz diye kendimizi avuturken de Cumhuriyet Türkiyesi'nin bakanı değil uluslararası para baronlarının mümessili gibi çalışan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, vergimatik Mehmet geldi. Çünkü gelen o kadar kötü, milletimize karşı da o kadar acımasız ki o ışıltılı gözlerin sahibi Nureddin Nebati'yi anacağımız, saray damadına üzüleceğimiz aklımızdan bile geçmezdi. Sayın Şimşek sağolsun daha tasarruf tedbirleri genelgesinin mürekkebi bile kurumadan jet hızıyla vergi cebirleri genelgesine geçmeye karar verdi. Malum Londra ve Ankara arasında jetle uçmayı pek sever kendileri. Ancak Sayın Bakanın tıpkı diğer icraatlarında ve paketlerinde olduğu gibi bu yenisinden de ne çıkacağı belli değil. Adeta milli piyango gibi. Daha ziyade gayrimilli piyango."

(sürecek)