Üye Girişi
Haberler

İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'i Uluslararası Para Baronlarının Mümessili Olmakla Suçladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı gibi değil uluslararası para baronlarının mümessili gibi çalışmakla suçladı. Dervişoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan tasarruf tedbirleri ve hazırlanan vergi paketlerini eleştirdi.

(ANKARA) -İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı gibi değil uluslararası para baronlarının mümessili gibi çalışmakla suçladı.

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan tasarruf tedbirleri ve hazırlanan vergi paketlerini eleştirdi. Dervişoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için "vergimatik Şimşek" ifadelerini kullandı. Açıklanan paketlerden ne çıkacağının belli olmadığını ifade eden Dervişoğlu şöyle konuştu:

"Ekonomiye güven yerine ışıltı veren Nebati'den daha kötü bir dönem olamaz diye kendimizi avuturken de Cumhuriyet Türkiyesi'nin bakanı değil uluslararası para baronlarının mümessili gibi çalışan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, vergimatik Mehmet geldi. Çünkü gelen o kadar kötü, milletimize karşı da o kadar acımasız ki o ışıltılı gözlerin sahibi Nureddin Nebati'yi anacağımız, saray damadına üzüleceğimiz aklımızdan bile geçmezdi. Sayın Şimşek sağolsun daha tasarruf tedbirleri genelgesinin mürekkebi bile kurumadan jet hızıyla vergi cebirleri genelgesine geçmeye karar verdi. Malum Londra ve Ankara arasında jetle uçmayı pek sever kendileri. Ancak Sayın Bakanın tıpkı diğer icraatlarında ve paketlerinde olduğu gibi bu yenisinden de ne çıkacağı belli değil. Adeta milli piyango gibi. Daha ziyade gayrimilli piyango."

(sürecek)

Kaynak: ANKA / Güncel

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanı Türkiye Cumhuriyeti Mehmet Şimşek İYİ Parti Politika Güncel Haberler

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

 Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

 Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti? 27 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son durum ne? Yangın neden çıktı? #128680 27 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? 27 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 27 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Gürcistan Müslüman mı, dini ne?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title