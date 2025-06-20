İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Cumhurbaşkanı adayı konusunda henüz karar vermedik

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarıp çıkarmayacağına ilişkin, "Bununla ilgili şu an bir karar veremeyiz, tek başıma da veremem. Yetkili kurumlarımızla değerlendireceğiz. Bu sistemden kurtulmak için öncelediğim şeyleri, siyasi hırslarımla ortadan kaldırmam. Sadece İYİ Parti'ye ivme kazandırmak adına Türkiye'nin geleceğini ateşe atamam." dedi.

Halk TV'deki "Yeni Bir Sabah" programına katılan Dervişoğlu, İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, savaşın bağıra bağıra geldiğini belirterek, "Bu konuyla ilgili çok fazla fikir sahibi olmak gerekmiyor. Tarih tekerrür ediyor. Bölge coğrafyası üzerinde emperyalist emellerden vazgeçmeyen güçler, zaman içerisinde stratejilerini yenileyerek, bu topraklar üzerinde emellerini gerçekleştirmeye gayret sarf edecek stratejileri yaşama geçiriyor." diye konuştu.

Dervişoğlu, saldırıların sürecine ilişkin, "Önce Irak'la başlayan sonra Suriye'ye nüfus eden bu sürecin artık İran'ı hedef tahtasına koyduğunu, nihai hedefinin de Türkiye olacağına işaret etmiştim. Bu doğrulandı, yanılma ihtimalimiz yok. Hedefleri değişmiyor, stratejileri değişiyor." ifadelerini kullandı.

Bir gazetenin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın "İsrail düşmanımızdır" sözünü manşet yapmasına ilişkin soruyu cevaplayan Dervişoğlu, haberin manipülatif olduğunu belirtti.

Dervişoğlu, DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından Altındağ'da yaptırılan Talat Paşa Anıtı'nı eleştirdiği ve Meclis'te "Ermeni soykırımı" tartışmasına neden olduğuna ilişkin soruya, "Bu bilerek yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devletini, PKK'yla birlikte eş zamanlı olarak soykırımcı ilan etmesini maksatlı buluyorum. Böyle bir tartışmayı arzuladıklarından da eminim. Meclis'te bir parti hariç, 'soykırım' kelimesini tüm partiler reddeder. O parti de ideolojik emelleri doğrultusunda ondan beslenmeye çalışan partidir. O partinin bu melun uygulamalarına TBMM'nin tek başına ses çıkarması lazım." yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın, etkin pişmanlıktan faydalanan şüpheliler Adem Soytekin ve Servet Yıldırım'ın iddiaları üzerine hakkında başlatılan soruşturmada tutuklanmasına ilişkin Dervişoğlu, avukatın görevini yaptığını, görevini yapan kişinin tutuklanmasının yadırganacak bir durum olduğunu söyledi.

Dervişoğlu, İYİ Parti'nin kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarıp çıkarmayacağına ilişkin soruya ise, "Bununla ilgili şu an bir karar veremeyiz, tek başıma da veremem. Yetkili kurumlarımızla değerlendireceğiz. Bu sistemden kurtulmak için öncelediğim şeyleri, siyasi hırslarımla ortadan kaldırmam. Sadece İYİ Parti'ye ivme kazandırmak adına Türkiye'nin geleceğini ateşe atamam." cevabını verdi.