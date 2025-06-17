İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Çözüm Süreci İçin Parti Ziyaretlerine Başladı

Haber: Halil Yatar

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çözüm süreci ile ilgili görüşlerini paylaşmak üzere planladığı siyasi parti ziyaretlerine başladı. Yeniden Refah Partisi ile başlayan program, yarın DEVA Partisi ve daha sonra CHP ile devam edecek. Parti kaynaklarına göre, iktidar kanadının DEM parti üzerinden yürüttüğü görüşmelere karşı İYİ Parti de süreçle ilgili endişelerini ve karşı çıkış gerekçelerini paylaşacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çözüm süreci ile ilgili görüşlerini paylaşmak üzere planladığı siyasi parti ziyaretlerine Yeniden Refah Partisi ile başladı. "Terörsüz Türkiye" olarak tanımlanan sürece dair, esastan ve usulden itirazlarını her fırsatta dile getiren Dervişoğlu, ziyaretlerine DEVA Partisi ile devam edecek. Dervişoğlu, sürecin terör örgütünün istek ve hedefleri doğrultusunda planlanıp ilerlediğini belirtirken, bölgedeki son gelişmelerden bağımsız olmadığı görüşünü yineliyor. Dört kantonlu bir Kürdistan projesinin adım adım ilerlediğini, Irak ve Suriye'den sonra sıranın İran'a geldiğini ifade eden Dervişoğlu, Türkiye için kritik bir döneme girildiğinin altını çiziyor. Dervişoğlu bu konudaki görüşlerini paylaşmak, uyarılarda bulunmak üzere tüm siyasi partileri ziyaret edecek.

Yeniden Refah Partisi ile başlayan program, yarın DEVA Partisi ile devam edecek. Bu ziyaretin ardından sırada Cumhuriyet Halk Partisi olacak.

Parti kaynaklarına göre, iktidar kanadının DEM parti üzerinden yürüttüğü görüşmelere karşı İYİ Parti de süreçle ilgili endişelerini ve karşı çıkış gerekçelerini paylaşacak.

Program çerçevesinde her hafta 3 ya da 4 partinin ziyaret edilmesi planlanıyor.