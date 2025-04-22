İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Çocuk Bayramı Öncesi Miniklerle Buluştu

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde kendisini ziyarete gelen çocukları makamında ağırladı. Dervişoğlu, koltuğunu miniklere bıraktı. Dervişoğlu, "Dünyada çocuklarına bayram armağan eden başka bir lider yok. Onun için Mustafa Kemal'in vizyonunu doğru anlamak lazım. Onu unutmamak lazım. Unutturmak isteyenlere de onu unutturmayacağınızı hatırlatmanız lazım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde kendisini ziyarete gelen çocukları makamında ağırladı. Dervişoğlu, koltuğunu miniklere bıraktı. Bir çocuk "Atatürk'ü çok seviyoruz. Atatürk'e minnettarız. Bugün bizi buraya kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz" dedi.

Dervişoğlu, çocuklarla fotoğraf çekinirken, "Ben de size ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkes Atatürk'ü seviyor, Atatürk'ü alkışlasın bakalım. Atatürk'ün aydınlattığı yolda cumhuriyet savunuculuğuna devam edeceksiniz değil mi? Hem size cumhuriyeti emanet etmiş hem de TBMM'nin açılışını temsil eden Egemenlik Bayramı'nı çocuklara armağan etmiş. Dünyada çocuklarına bayram armağan eden başka bir lider yok. Onun için Mustafa Kemal'in vizyonunu doğru anlamak lazım. Onu unutmamak lazım. Unutturmak isteyenlere de onu unutturmayacağınızı hatırlatmanız lazım. Sizleri gördükçe geleceğe dair umutlarımız artıyor. Sizlere güveniyoruz. Türkiye'nin geleceğini sizler inşa edeceksiniz. Şimdi ilkokuldasınız ama göreceksiniz zaman çok hızlı akacak. Hepiniz devlet ve millet hizmetine koşacaksınız üniversiteleri bitirdikten sonra. İnşallah bu dönemdeki gibi olumsuzluklar da olmayacak. Mezun olur olmaz adil bir şekilde hepiniz işlerinize ve görevlerinize kavuşacaksınız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çocuklara içinde Nutuk'un da yer aldığı bir hediye seti verdi.