İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Çiftin Nikah Şahidiydi

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin çalışanları Onur Umut Tazeoğlu ve Ecem Sadioğlu'nun düğününde nikah şahitliği yaparak çifte mutluluklar diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin çalışanlarından Onur Umut Tazeoğlu ile Ecem Sadioğlu çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

İYİ Partiden yapılan açıklamada, Dervişoğlu'nun, Onur Umut Tazeoğlu ile Ecem Sadioğlu çiftinin Ankara'daki düğününe katıldığı belirtildi.

Çiftin nikah şahitliğini yapan Dervişoğlu, çifte mutluluklar diledi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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