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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Çiftçilerin Sorunlarını Dinliyor

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tarım ve hayvancılık alanında yapılan yanlış uygulamalar nedeniyle çiftçi ve besicilerin zor durumda olduğunu belirterek, çiftçilerin sorunlarını dinlemeye devam ettiklerini söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tarım ve hayvancılık alanında yapılan yanlış uygulamalar nedeniyle çiftçi ve besicilerin zor durumda olduğunu belirterek, "Bizler bu sorunun çözümü için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmek için çalışıyoruz. Çiftçimiz yalnız değildir. Türkiye'yi karış karış dolaşarak çiftçi ve hayvancımızın sorunlarını dinlemeye devam ediyoruz. Karamsar olmayalım hep birlikte bu zorlu günlerin üstesinden geleceğiz" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, partisinden Yenişehir Belediye Başkanı seçilen Ercan Özel'i makamında ziyaret etti. Çiftçilerin zor bir dönemden geçtiğini belirten Dervişoğlu, "Başta biber olmak üzere bir ürün eken çiftçimiz ne yazık ki zarar ediyor. Bizler bu sorunun çözümü için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmek için çalışıyoruz. Çiftçimiz yalnız değildir. Türkiye'yi karış karış dolaşarak çiftçi ve hayvancımızın sorunlarını dinlemeye devam ediyoruz" dedi.

'YAPILAN YANLIŞ UYGULAMALAR ÜRETİCİYİ ZORA SOKUYOR'

Açıklamalarında, yanlış tarım politikalarının yanlış uygulamalarla çiftçileri bitirme noktasına getirdiğini kaydeden Dervişoğlu, "Önümüzdeki dönem stratejik planlama yapılıp alım garantili ekimler yaptırılarak benim çiftçimin önü açılmalıdır. Bir veteriner kardeşimiz her geçen gün hayvan sayısının azaldığını söyledi. Dolaysıyla, et fiyatlarının neden yüksek olduğunu da görmüş oluyoruz. Tarım ve hayvancılık alanında yapılan yanlış uygulamalar üreticimizi zora sokuyor. Çiftçimiz sahipsiz değildir" dedi.

Ziyaretin ardından Belediye Başkanı Ercan Özel, İpek böceği kozasından yapılmış Türk bayrağını İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na hediye etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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