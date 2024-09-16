İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Başkanlık Divanı ile Toplantı Yapıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Genel Merkez ek binada Başkanlık Divanı üyeleriyle görüştü. Toplantı basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat sürdü.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.
İYİ Partiden yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu, Genel Merkez ek binada düzenlenen toplantıda, Başkanlık Divanı üyeleriyle görüştü.
Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.