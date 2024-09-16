Üye Girişi
Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Başkanlık Divanı ile Toplantı Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Genel Merkez ek binada Başkanlık Divanı üyeleriyle görüştü. Toplantı basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat sürdü.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.

İYİ Partiden yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu, Genel Merkez ek binada düzenlenen toplantıda, Başkanlık Divanı üyeleriyle görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

İYİ Parti Politika Güncel Yaşam

Mehmet Şimşek herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Şu anda gündemimizde yok

Herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Gündemimizde yok

 Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı

Cenaze törenindeki tartışmaya Ayşenur'un ailesinden açıklama var

 Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, '1 alana 1 bedava' kampanyasıyla satmaya çalıştılar

Tarihi geçmiş ürünleri, skandal kampanyayla vatandaşa satmaya çalıştılar
Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek

Almanya, Türklerin endişeyle beklediği açıklamayı yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilimsel bilgi değişebilir mi? Gusül abdesti ile namaz kılınır mı? Diş macunu pH değeri kaç? Milli İstihbarat Akademisi nedir, giriş şartları nedir? Antalyaspor Adana Demirspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Antalyaspor ADS geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Anayasanın 4. Maddesi değiştirilebilir mi? Icardi Fenerbahçe maçında derbide oynayacak mı? Endrick evlendi mi, kiminle evlendi, Gabriely Miranda kimdir? Adanaspor Keçiörengücü maçı CANLI izle! (HD) Adanaspor Keçiörengücü maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Antalyaspor Adana Demirspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Antalyaspor ADS golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kızıl Goncalar bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, ne zaman başlıyor, 16 Eylül Pazartesi NOW TV?
title